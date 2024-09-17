Не признавший вину Карим Бабаев практически ослеп в СИЗО

Адвокаты, супруга Раиса Бабаева показывают документы и выписки из независимых медицинских учреждений нашего города и говорят, что из-за глаукомы он ослеп и на второй глаз во время четырехлетнего пребывания в СИЗО. Как чувствует себя слепой в ростовском СИЗО сегодня? — это вопрос отдельный, и ответ на него мы вряд ли получим. Но, согласно результатам более ранних обследований левого глаза, Карим Бабаев лишился здоровья задолго до того, как попал под арест, а инсулинозависимым он является более 15 лет и факт заболевания на лицо.