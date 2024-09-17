Не признавший вину Карим Бабаев практически ослеп в СИЗО

Posted 17 сентября, 14:00
Published 17 сентября, 14:00
Modified 17 сентября, 14:04
Updated 17 сентября, 14:04
Карим Бабаев ростовчанам известен по так называемому делу об аксайских рынках. Его арестовали в апреле 2021 года, и он до сих пор находится под стражей в ожидании суда, который возобновляет свою работу 18 сентября текущего года в здании Окружного военного суда. Однако известно, что 71-летний бизнесмен Карим Бабаев, как и 16 индивидуальных предпринимателей свою вину не признают.
Заседания, которые проходили в Пролетарском суде города Ростова-на-Дону, как правило, заканчивались продлением содержания под стражей. Адвокат Елена Лагутина уверяет, что это негативно сказывается на здоровье ее подзащитного.
Она обращалась в судебные инстанции по факту ухудшения здоровья Карима Бабаева, который за время пребывания в СИЗО практически ослеп из-за глаукомы, развившейся на почве сахарного диабета. Карим Бабаев экстренно нуждается в медицинском обследовании и лечении. Но, по словам его адвоката, права подзащитного постоянно нарушаются. Причем в дальнейших обследованиях подзащитного адвокату отказывали в личном присутствии, а на основании медицинского заключения, выданного в БСМП, ее подзащитный чуть ли не здоров.
Согласно предоставленным адвокатом документам, клинический диагноз Карима Бабаева звучит так: первичная открытоугольная компенсированная глаукома, осложненная катаракта, частичная атрофия зрительного нерва правого глаза. Сопутствующий диагноз — анофтальм левого глаза. Для тех, кто не в курсе, анофтальм — это отсутствие глазного яблока. То есть до заключения в СИЗО бизнесмен уже имел существенные проблемы со зрением.
Достаточно только взглянуть на фото самого Бабаева, как становится ясно, что у человека действительно проблемы с левым глазом. Имплант левого глаза требует замены, а глаукома развилась уже и в правом глазу. Но врачи из БСМП, в выданном медицинском заключении от 8 августа 2024 года, сразу под диагнозом пишут следующее: «Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено отсутствие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».
Адвокаты, супруга Раиса Бабаева показывают документы и выписки из независимых медицинских учреждений нашего города и говорят, что из-за глаукомы он ослеп и на второй глаз во время четырехлетнего пребывания в СИЗО. Как чувствует себя слепой в ростовском СИЗО сегодня? — это вопрос отдельный, и ответ на него мы вряд ли получим. Но, согласно результатам более ранних обследований левого глаза, Карим Бабаев лишился здоровья задолго до того, как попал под арест, а инсулинозависимым он является более 15 лет и факт заболевания на лицо.
Адвокат Елена Лагутина подчеркивает, что подобное в ростовских судах сплошь и рядом. И заключаются они не только в отношении к ее подзащитному. Это и переносы дел, и затягивание самих судебных процессов. Например, в случае с заседаниями по делу Карима Бабаева судья ушел в 48-дневный отпуск, а арестованный 71-летний бизнесмен полтора месяца с другими предпринимателями, которые проходят по этому делу, продолжают находиться в СИЗО.
Информация уточняется.