Подростки из Ростовской области приняли участие в игре «Зарница 2.0»

Команды состояли из семи ключевых участников. В каждую из них входили командир, штурмовик, медик, оператор БПЛА, сапер, военкор и политрук. Во время соревнований ребята показали навыки, которые могли бы пригодиться на военной службе. Это и тактическая медицина, и топография. Были задания на огневую, инженерную подготовку, управление и борьбу с дронами. Кроме того, участникам устроили соревнования по кибербезопасности и разоблачению фейков. Отдельно проверяли и теоретические знания, например, военную историю России.