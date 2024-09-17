Подростки из Ростовской области приняли участие в игре «Зарница 2.0»

Posted 17 сентября, 10:28
Published 17 сентября, 10:28
Modified 17 сентября, 10:42
Updated 17 сентября, 10:42
Всероссийское соревнование, нацеленное на воспитание подрастающего поколения, состоялось 15 сентября. Сотни подростков из разных уголков страны встретились, чтобы побороться за звание лучших. В финал прошли около 600 человек, которые входили в состав 60 команд. Среди участников были ребята из Новороссии и Донбасса.
— Некоторые команды проходили подготовку на базе филиалов центра «Воин», а одна из них состояла полностью из курсантов центра, — рассказал Виктор Водолацкий, возглавивший центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
Команды состояли из семи ключевых участников. В каждую из них входили командир, штурмовик, медик, оператор БПЛА, сапер, военкор и политрук. Во время соревнований ребята показали навыки, которые могли бы пригодиться на военной службе. Это и тактическая медицина, и топография. Были задания на огневую, инженерную подготовку, управление и борьбу с дронами. Кроме того, участникам устроили соревнования по кибербезопасности и разоблачению фейков. Отдельно проверяли и теоретические знания, например, военную историю России.
Из наиболее активных видов состязаний можно выделить военизированную полосу препятствий и пожарную эстафету. Подростки в возрасте от 11 до 17 лет штурмовали окопы, разминировали схроны, боролись с диверсантами, оказывали медпомощь и эвакуировали «раненых». Лучшие из лучших в последнем испытании разделились на две команды — «Волгу» и «Ахтубу». Победителем стала последняя.
Виктор Водолацкий отметил, что молодежь проявила себя как подготовленные и патриотичные специалисты. Их знания и навыки пригодятся не только на военной службе в дальнейшем, но и в обычной жизни, уверен депутат Госдумы.
Ребят готовили к соревнованиям, в том числе, инструкторы центра «Воин». Они круглосуточно были рядом с участниками, отвечали за их безопасность и организовывали турниры. Кроме того, волонтеры «Воина» принимали участие в судействе.
Организаторами «Зарницы 2.0» выступают Центр «ВОИН» и российское движение детей и молодежи «Движение первых». К слову, накануне у него появился новый руководитель — ветеран СВО, Герой РФ, участник кадровой программы «Время героев» Артур Орлов. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.