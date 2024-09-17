Риелтор рассказала, почему покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров

Posted 17 сентября, 12:38
Published 17 сентября, 12:38
Modified 17 сентября, 13:31
Updated 17 сентября, 13:31
Риелтор напоминает, что процентная ставка на покупку жилья и ранее была более 20%. Просто сейчас уже мало кто помнит об этом.
«Нас сильно разбаловали годы действия льготных ипотек. Люди посчитали, что так будет всегда. Однако на фоне сниженных ставок застройщики стали сильно повышать цены на новостройки. За „первичкой“ устремилась вверх и „вторичка“. Все это поспособствовало росту цен. Поэтому сейчас повышением ключевой ставки сдерживают инфляцию», — отмечает Елена Загоренко.
Собеседница уверена, что человек адаптируется к любым условиям. Повышение ставки годовых не станет исключением. Однако спад интереса к приобретению жилья в Ростове ощущается все сильнее.
«Но и сегодня есть разные возможности для приобретения жилья», — говорит риелтор.
Например, можно «купить ставку».
«Суть этого механизма заключается в том, что за дополнительную оплату покупатель квартиры может приобрести скидку к ставке. При этом, чем больше у человека собственных денег, тем значительнее можно снизить ставку. Но в этом механизме тоже есть ограничения», — уточняет Загоренко.
Собеседница предупреждает, что такой вариант выгоден только тем, кто собирается платить кредит на протяжении всего выбранного периода. То есть не намерен погашать досрочно.
Риелтор добавляет, что этот механизм уже давно существовал в Ростове. Его особенность заключается в том, чтобы у покупателей на руках были дополнительные наличные деньги. Но далеко не у всех, кто собирается приобретать жилье, есть «лишняя» сумма на покупку ставки.
«Сейчас в Ростове появился банк, который эту сумму добавляет в тело кредита. Стоимость объекта увеличивается, а ставка — уменьшается. Таким образом ежемесячные платежи получаются существенно ниже», — объясняет эксперт.
В качестве примера риелтор приводит двухкомнатную квартиру в Ростове на вторичном рынке стоимостью порядка 5,6 миллиона рублей.
При ипотеке, к примеру под 22%, ежемесячный платеж составит свыше 73 тысячи рублей. Однако если купить эту же квартиру под завышение цены от банка, то ежемесячный платеж снизится до среднего значения в пределах 47 тысяч рублей.
«Но если люди собираются погашать кредит досрочно, покупать ставку не имеет смысла», — предупреждает собеседница.
Еще одним вариантом приобретения жилья риелтор называет возможность поиска донора для действия льготной ставки годовых. Это может быть друг, знакомый или родственник, который, начиная с середины декабря 2023 года, не покупал жилье в ипотеку.
«В этот период, напомню, произошли изменения, согласно которым в одни руки допустимо брать только одну льготную ипотеку. Поэтому если у человека есть знакомый или родственник, который с этого периода не совершал покупку квартиры в ипотеку, он может стать „ипотеко-донором“ — созаемщиком ипотеки покупателя», — отмечает Елена Загоренко.
Таким образом, если покупатель квартиры не соответствует условиям семейной ипотеки, он может найти «донора», подходящего под требуемые условия. Донор становится созаемщиком и отдает покупателю квартиру право на использование семейной ипотеки.
Риелтор добавляет, что застройщики тоже предлагают рассрочки платежа за квартиру. Однако такие предложения, как правило, подходят далеко не всем.
«Мало, кто может внести сразу 30% от стоимости жилья. А потом раз в квартал оплачивать достаточно серьезную сумму. Простым людям, как правило, такие условия не по карману», — делится мнением собеседница.
Однако эксперты уверены, что рано или поздно ситуация поменяется — ставки годовых будут снижены.
«И тот, кто приобретет сейчас квартиры, в дальнейшем сможет сделать рефинансирование и снизить ставку. В любом случае, если у людей есть необходимость в собственном жилье, они и сегодня покупают квартиры. Поэтому хоть продажи и снизились, ситуация на рынке недвижимости Ростова далека от критической», — резюмирует собеседница.
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