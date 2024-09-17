Риелтор рассказала, почему покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров

Риелтор добавляет, что этот механизм уже давно существовал в Ростове. Его особенность заключается в том, чтобы у покупателей на руках были дополнительные наличные деньги. Но далеко не у всех, кто собирается приобретать жилье, есть «лишняя» сумма на покупку ставки.