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Posted 17 сентября, 16:12

Published 17 сентября, 16:12

Modified 17 сентября, 16:12

Updated 17 сентября, 16:12

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из-за взятки

Появились кадры задержания замначальника отдела полиции в Ростове

17 сентября 2024, 16:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из-за взятки
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подробностями поделились в управлении СК.

Высокопоставленный полицейский через своего подчинённого решил получить взятку от бизнесмена в размере 200 тысяч рублей. Деньги он просил за общее покровительство, а также обещал закрыть глаза за организацию предпринимателем незаконной стоянки транспортных средств. Подчинённый сотрудник полицейского выступал в качестве посредника при передачи взятки.

Преступников задержали сотрудники управления ФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Telegram-канал «Че по Ростову?» опубликовал кадры задержания полицейских. По данным источника, фигурантом уголовного дела стал замначальника тыла отдела полиции №3 в Ростове.

Кадры задержания полицейского в РостовеКадры задержания полицейского в Ростове
Кадры задержания полицейского в Ростове. Фото: Telegram-канал «Че по Ростову?»

Ранее поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ.

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