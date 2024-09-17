Появились кадры задержания замначальника отдела полиции в Ростове

Высокопоставленный полицейский через своего подчинённого решил получить взятку от бизнесмена в размере 200 тысяч рублей. Деньги он просил за общее покровительство, а также обещал закрыть глаза за организацию предпринимателем незаконной стоянки транспортных средств. Подчинённый сотрудник полицейского выступал в качестве посредника при передачи взятки.