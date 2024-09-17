Проливные дожди накроют Ростовскую область

К 20:00 дождь доберется до Батайска и Неклиновского района, а через час накроет Таганрог, Ростов, Матвеево-Курганский и Мясниковский районы. К полуночи осадки накроют Новошахтинск, Гуково и некоторые населенные пункты Октябрьского района. Затем тучи уйдут на северо-восток, в новые регионы России.