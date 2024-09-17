Проливные дожди накроют Ростовскую область

Posted 17 сентября, 07:32
Published 17 сентября, 07:32
Modified 17 сентября, 07:34
Updated 17 сентября, 07:34
По данным сервиса, тучи придут со стороны Краснодарского края и к полудню нависнут над южной частью региона. Осадки ожидаются в Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском районах. Оттуда ливень двинется на северо-восток: вскоре ливень пройдет в некоторых муниципалитетах Кагальницкого (село Иваново-Шамшево, станица Кагальницкая), Зерноградского (села Гуляй-Борисовка, Светлоречное и хутор 1-й Россошинский) и Азовского районов (села Самарское, Новобатайск).
К 20:00 дождь доберется до Батайска и Неклиновского района, а через час накроет Таганрог, Ростов, Матвеево-Курганский и Мясниковский районы. К полуночи осадки накроют Новошахтинск, Гуково и некоторые населенные пункты Октябрьского района. Затем тучи уйдут на северо-восток, в новые регионы России.