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Posted 17 сентября, 07:32

Published 17 сентября, 07:32

Modified 17 сентября, 07:34

Updated 17 сентября, 07:34

Проливные дожди 17 сентября накроют почти всю Ростовскую область

Проливные дожди накроют Ростовскую область

17 сентября 2024, 07:32
Фото: rostovgazeta.ru
Проливные дожди 17 сентября накроют почти всю Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди 17 сентября почти во всех районах Ростовской области, информация об этом размещена на платформе «Яндекс. Погода».

По данным сервиса, тучи придут со стороны Краснодарского края и к полудню нависнут над южной частью региона. Осадки ожидаются в Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском районах. Оттуда ливень двинется на северо-восток: вскоре ливень пройдет в некоторых муниципалитетах Кагальницкого (село Иваново-Шамшево, станица Кагальницкая), Зерноградского (села Гуляй-Борисовка, Светлоречное и хутор 1-й Россошинский) и Азовского районов (села Самарское, Новобатайск).

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К 20:00 дождь доберется до Батайска и Неклиновского района, а через час накроет Таганрог, Ростов, Матвеево-Курганский и Мясниковский районы. К полуночи осадки накроют Новошахтинск, Гуково и некоторые населенные пункты Октябрьского района. Затем тучи уйдут на северо-восток, в новые регионы России.

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