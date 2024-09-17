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Posted 17 сентября, 13:59

Published 17 сентября, 13:59

Modified 17 сентября, 14:01

Updated 17 сентября, 14:01

Лобстеров будут выращивать в Ростовской области в промышленных масштабах

Промышленное производство лобстеров запустят в Ростовской области

17 сентября 2024, 13:59
Фото: wikimedia.org
Лобстеров будут выращивать в Ростовской области в промышленных масштабах
Компания «Ростов Лобстер» планирует увеличить производство лобстеров в регионе, сообщил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский.

«Ростов Лобстер» хочет увеличить на треть мощности по выращиванию пресноводных лобстеров в Волгодонске. Для реализации проекта нужно порядка 100 миллионов рублей инвестиций. Правительство Ростовской области и владелец «Ростов Лобстера» Александр Никулов уже подписали соглашение о реализации этой инициативы.

Как пояснил глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский, на предприятии будут производить до 20 тонн продукции в год.

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