Промышленное производство лобстеров запустят в Ростовской области

Posted 17 сентября, 13:59
Published 17 сентября, 13:59
Modified 17 сентября, 14:01
Updated 17 сентября, 14:01
«Ростов Лобстер» хочет увеличить на треть мощности по выращиванию пресноводных лобстеров в Волгодонске. Для реализации проекта нужно порядка 100 миллионов рублей инвестиций. Правительство Ростовской области и владелец «Ростов Лобстера» Александр Никулов уже подписали соглашение о реализации этой инициативы.
Как пояснил глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский, на предприятии будут производить до 20 тонн продукции в год.