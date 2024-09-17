Промышленное производство лобстеров запустят в Ростовской области

«Ростов Лобстер» хочет увеличить на треть мощности по выращиванию пресноводных лобстеров в Волгодонске. Для реализации проекта нужно порядка 100 миллионов рублей инвестиций. Правительство Ростовской области и владелец «Ростов Лобстера» Александр Никулов уже подписали соглашение о реализации этой инициативы.