Риелтор Загоренко рассказала, почему подорожала аренда квартир в Ростове

Эксперт подчеркивает, что уже сегодня на рынке недвижимости Ростова ощущается дефицит квартир в аренду. Цены повысились, а желающих снять жилье много. Помимо тех, кто не может приобрести жилье из-за высоких цен, в донскую столицу приехало много студентов. Как правило, молодые люди не хотят проживать в общежитии, а снимают квартиры или комнаты.