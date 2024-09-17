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Posted 17 сентября, 11:08

Published 17 сентября, 11:08

Modified 17 сентября, 11:10

Updated 17 сентября, 11:10

Риелтор Загоренко рассказала, почему растет стоимость аренды квартир в Ростове

Риелтор Загоренко рассказала, почему подорожала аренда квартир в Ростове

17 сентября 2024, 11:08
Фото: Pxhere
Риелтор Загоренко рассказала, почему растет стоимость аренды квартир в Ростове
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Эксклюзив
Подорожание арендованного жилья в Ростове за последний год возникло на фоне высокого спроса из-за роста ставок годовых по ипотечному кредитованию, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По словам риелтора, многие потенциальные покупатели жилья в Ростове, узнав сумму ежемесячного платежа при покупке квартиры, выбирают аренду.

«Те, у кого небольшой первоначальный взнос, и большой ипотечный платеж, например, свыше ста тысяч рублей, что вполне возможно в наше время, понимают, что просто не справятся с кредитом. Естественно, такие люди принимают решение жить в арендуемом жилье», — отмечает Елена Загоренко.
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Эксперт подчеркивает, что уже сегодня на рынке недвижимости Ростова ощущается дефицит квартир в аренду. Цены повысились, а желающих снять жилье много. Помимо тех, кто не может приобрести жилье из-за высоких цен, в донскую столицу приехало много студентов. Как правило, молодые люди не хотят проживать в общежитии, а снимают квартиры или комнаты.

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