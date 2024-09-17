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Posted 17 сентября, 14:56

Published 17 сентября, 14:56

Modified 17 сентября, 14:58

Updated 17 сентября, 14:58

Властям Ростова указали на неготовность к отопительному сезону

Ростов-на-Дону не успели подготовить к отопительному сезону

17 сентября 2024, 14:56
Фото: 1MI
Властям Ростова указали на неготовность к отопительному сезону

Властям Ростова указали на неготовность к отопительному сезону

В Ростовской области завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили в правительстве региона.

На совещании с губернатором Ростовской области обсудили подготовку муниципалитетов региона к отопительному сезону. Выяснилось, что многочисленные замечания возникли к коммунальщикам Ростова-на-Дону, а также Новочеркасска, Таганрога, Азова и Азовского района. До начала отопительного сезона им нужно выполнить «большой объём работ». Без устранения замечания они не получат паспорта готовности.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверил, что все замечания в городе поэтапно устраняются, а отопительный сезон пройдёт штатно.

Губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов к 1 октября завершить все основные работы.

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Ранее сообщалось, что мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове.

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