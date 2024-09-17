Ростов-на-Дону не успели подготовить к отопительному сезону

На совещании с губернатором Ростовской области обсудили подготовку муниципалитетов региона к отопительному сезону. Выяснилось, что многочисленные замечания возникли к коммунальщикам Ростова-на-Дону, а также Новочеркасска, Таганрога, Азова и Азовского района. До начала отопительного сезона им нужно выполнить «большой объём работ». Без устранения замечания они не получат паспорта готовности.