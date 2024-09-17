Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону

Posted 17 сентября, 18:37
Published 17 сентября, 18:37
Modified 17 сентября, 19:17
Updated 17 сентября, 19:17
Число поваленных деревьев подсчитали за несколько дней — с 15 по 17 сентября. В этот период поступило 67 обращений о ликвидации последствий упавших растений. Из них около полусотни — только за 16 сентября. В данный момент убрали 58 мест крушения деревьев.
Сильный ветер бушует в донской столице несколько дней. В опубликованных данных учитываются только те упавшие деревья, о которых сообщили местные жители.
Аналогичная ситуация и в других городах и районах региона. Сколько растений повалил штормовой ветер по всей области, остается только догадываться.
Кроме того, из-за ветра обмельчали водоемы в Ростовской области. Когда порывы воздушных масс стихнут и вода вернется в Дон и Таганрогский залив, сообщала RostovGazeta.