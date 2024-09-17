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Posted 17 сентября, 18:37

Published 17 сентября, 18:37

Modified 17 сентября, 19:17

Updated 17 сентября, 19:17

Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону

Обновлено 17 сентября 2024, 19:17
Фото: УГОЧС Ростова.. https://t.me/ugochsrostov/2035
В Ростове из-за сильного ветра упали больше полусотни деревьев, сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Число поваленных деревьев подсчитали за несколько дней — с 15 по 17 сентября. В этот период поступило 67 обращений о ликвидации последствий упавших растений. Из них около полусотни — только за 16 сентября. В данный момент убрали 58 мест крушения деревьев.

Сильный ветер бушует в донской столице несколько дней. В опубликованных данных учитываются только те упавшие деревья, о которых сообщили местные жители.

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Аналогичная ситуация и в других городах и районах региона. Сколько растений повалил штормовой ветер по всей области, остается только догадываться.

Кроме того, из-за ветра обмельчали водоемы в Ростовской области. Когда порывы воздушных масс стихнут и вода вернется в Дон и Таганрогский залив, сообщала RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Шторм#Ветер#Деревья#Ураган#Ростов#Последствия#Чрезвычайная ситуация#Происшествия
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