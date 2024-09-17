Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону

Число поваленных деревьев подсчитали за несколько дней — с 15 по 17 сентября. В этот период поступило 67 обращений о ликвидации последствий упавших растений. Из них около полусотни — только за 16 сентября. В данный момент убрали 58 мест крушения деревьев.