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Posted 17 сентября, 19:40

Published 17 сентября, 19:40

Modified 17 сентября, 19:42

Updated 17 сентября, 19:42

На севере Ростовской области 19 сентября взревет сирена воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области

17 сентября 2024, 19:40
Фото: 1MI
На севере Ростовской области 19 сентября взревет сирена воздушной тревоги

На севере Ростовской области проверят тревожные сирены

Утром 19 сентября включат сирену воздушной тревоги в поселке Ростовской области, сообщает администрация Тарасовского сельского поселения.

Проверка систем оповещения запланирована с 10:00 до 11:00 мск. В это время планируют отправить посыльных с громкоговорителями, которые будут предупреждать об учебной тревоге.

Администрация просит население сохранять спокойствие и предупредить о запланированных учебных сиренах.

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В других муниципалитетах пока не объявляли о проверке систем оповещения. Не исключено, что она пройдет и в других районах Ростовской области.

Неделю назад сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова. Сирены прозвучали 10 сентября на левом берегу реки Дон. При этом о проверке громкоговорителей тогда не предупреждали. Из-за чего сработала система ЧС, неизвестно — никаких официальных комментариев по этому поводу так и не появилось.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Оповещение#Учебная тревога#Река Дон#Громкоговоритель#Муниципалитет
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