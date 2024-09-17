Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области

Posted 17 сентября, 19:40
Published 17 сентября, 19:40
Modified 17 сентября, 19:42
Updated 17 сентября, 19:42
Проверка систем оповещения запланирована с 10:00 до 11:00 мск. В это время планируют отправить посыльных с громкоговорителями, которые будут предупреждать об учебной тревоге.
Администрация просит население сохранять спокойствие и предупредить о запланированных учебных сиренах.
В других муниципалитетах пока не объявляли о проверке систем оповещения. Не исключено, что она пройдет и в других районах Ростовской области.
Неделю назад сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова. Сирены прозвучали 10 сентября на левом берегу реки Дон. При этом о проверке громкоговорителей тогда не предупреждали. Из-за чего сработала система ЧС, неизвестно — никаких официальных комментариев по этому поводу так и не появилось.