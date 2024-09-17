Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области

Неделю назад сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова. Сирены прозвучали 10 сентября на левом берегу реки Дон. При этом о проверке громкоговорителей тогда не предупреждали. Из-за чего сработала система ЧС, неизвестно — никаких официальных комментариев по этому поводу так и не появилось.