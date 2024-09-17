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Posted 17 сентября, 07:34

Published 17 сентября, 07:34

Modified 17 сентября, 07:36

Updated 17 сентября, 07:36

Спасатели назвали районы Ростовской области, которым грозит ЧС из-за пожаров

Спасатели спрогнозировали возникновение ЧС в Ростовской области

17 сентября 2024, 07:34
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатели назвали районы Ростовской области, которым грозит ЧС из-за пожаров

Спасатели назвали районы Ростовской области, которым грозит ЧС из-за пожаров

Стало известно, в каких районах Ростовской области может возникнуть ЧС из-за пожаров, актуальную карту с наивысшей вероятностью чрезвычайных ситуаций в регионе 17 сентября опубликовали на сайте донского МЧС.

По данным спасателей, в список вошли десятки муниципалитетов, расположенных в северной, северо-западной, южной и юго-восточной частях Ростовской области. Это Миллеровский, Кашарский, Боковский, Чертковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Октябрьский районы, города Шахты и Новошахтинск.

Аналогичная ситуация в Волгодонском, Мартыновском, Зимовниковском, Орловском и Пролетарском районах. Кроме того, вероятность ЧС из-за пожаров особенно высока на территории Песчанокопского и Сальского районов.

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За последние сутки в регионе произошли более 130 крупных пожаров. В одном из них погибли два человека. За предыдущий день число возгораний достигло 140. Спасатели едва успевают выезжать на вызовы — огонь охватил за эти дни десятки тысяч квадратных метров региона.

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