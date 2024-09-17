Спасатели спрогнозировали возникновение ЧС в Ростовской области

За последние сутки в регионе произошли более 130 крупных пожаров. В одном из них погибли два человека. За предыдущий день число возгораний достигло 140. Спасатели едва успевают выезжать на вызовы — огонь охватил за эти дни десятки тысяч квадратных метров региона.