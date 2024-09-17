Спасатели спрогнозировали возникновение ЧС в Ростовской области

Posted 17 сентября, 07:34
Published 17 сентября, 07:34
Modified 17 сентября, 07:36
Updated 17 сентября, 07:36
По данным спасателей, в список вошли десятки муниципалитетов, расположенных в северной, северо-западной, южной и юго-восточной частях Ростовской области. Это Миллеровский, Кашарский, Боковский, Чертковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Октябрьский районы, города Шахты и Новошахтинск.
Аналогичная ситуация в Волгодонском, Мартыновском, Зимовниковском, Орловском и Пролетарском районах. Кроме того, вероятность ЧС из-за пожаров особенно высока на территории Песчанокопского и Сальского районов.
За последние сутки в регионе произошли более 130 крупных пожаров. В одном из них погибли два человека. За предыдущий день число возгораний достигло 140. Спасатели едва успевают выезжать на вызовы — огонь охватил за эти дни десятки тысяч квадратных метров региона.