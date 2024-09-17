Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезону

Posted 17 сентября, 19:45
Published 17 сентября, 19:45
Modified 17 сентября, 19:47
Updated 17 сентября, 19:47
Помимо жилых домов, к отопительному сезону готовят и соцобъекты донской столицы. Паспорта готовности получили уже 180 детсадов и 139 школ.
Вместе с этим в городе проводят работы по модернизации котельных и сетей водоотведения. Как только построят 12-километровый канализационный дюкер, появится резервная система водоотведения на случай аварийных ситуаций. Она будет действовать в центре Ростова и в западной его части (Советский, Железнодорожный районы).
На обновление систем, необходимых для отопления, выделили 4,8 миллиарда рублей инвестиций — на 3% больше, чем годом ранее.
Пока ростовские чиновники отчитываются почти о полной готовности к отопительному сезону, на совещании с губернатором области обсуждают замечания к коммунальщикам. Претензии появились не только к работам в Ростове — аналогичная ситуация в Новочеркасске, Таганроге, Азове и Азовском районе. Эти муниципалитеты рискуют остаться без паспорта готовности к зиме.