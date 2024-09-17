Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезону

Пока ростовские чиновники отчитываются почти о полной готовности к отопительному сезону, на совещании с губернатором области обсуждают замечания к коммунальщикам. Претензии появились не только к работам в Ростове — аналогичная ситуация в Новочеркасске, Таганроге, Азове и Азовском районе. Эти муниципалитеты рискуют остаться без паспорта готовности к зиме.