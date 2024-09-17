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Posted 17 сентября, 19:45

Published 17 сентября, 19:45

Modified 17 сентября, 19:47

Updated 17 сентября, 19:47

Почти все дома в Ростове готовы к отопительному сезону в 2024 году

Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезону

17 сентября 2024, 19:45
Фото: 1MI
Почти все дома в Ростове готовы к отопительному сезону в 2024 году

Более 90% домов в Ростове готовы к отопительному сезону в 2024 году

К отопительному сезону подготовили более 90% многоквартирных домов Ростова, сообщил глава администрации города в своем telegram-канале 17 сентября.

Помимо жилых домов, к отопительному сезону готовят и соцобъекты донской столицы. Паспорта готовности получили уже 180 детсадов и 139 школ.

Вместе с этим в городе проводят работы по модернизации котельных и сетей водоотведения. Как только построят 12-километровый канализационный дюкер, появится резервная система водоотведения на случай аварийных ситуаций. Она будет действовать в центре Ростова и в западной его части (Советский, Железнодорожный районы).

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На обновление систем, необходимых для отопления, выделили 4,8 миллиарда рублей инвестиций — на 3% больше, чем годом ранее.

Пока ростовские чиновники отчитываются почти о полной готовности к отопительному сезону, на совещании с губернатором области обсуждают замечания к коммунальщикам. Претензии появились не только к работам в Ростове — аналогичная ситуация в Новочеркасске, Таганроге, Азове и Азовском районе. Эти муниципалитеты рискуют остаться без паспорта готовности к зиме.

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