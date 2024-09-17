Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области

Пыльные бури загрязняют воздух и негативно влияют на здоровье человека. В связи с этим жителям Ростовской области не рекомендуется открывать окна или выходить на улицу. Также необходимо защищать органы дыхания и зрения. Спасатели советуют использовать очки, марлевые повязки или медицинские маски.