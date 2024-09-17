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Posted 17 сентября, 08:33

Published 17 сентября, 08:33

Modified 17 сентября, 08:35

Updated 17 сентября, 08:35

Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области

Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области

17 сентября 2024, 08:33
Фото: Pxhere.com
Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области

Пыльная буря в Ростовской области продлится минимум 12 часов

В Ростовскую область пришла сильная пыльная буря. От том, как долго продлится атмосферное явление сообщило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии.

В понедельник, 16 сентября, Ростовскую область накрыла пыльная буря. Ветер принес огромное количество частиц песка и пылинок с северо-востока. Метеорологи рассказали, что атмосферное явление утихнет только в конце суток 17 сентября.

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Пыльные бури загрязняют воздух и негативно влияют на здоровье человека. В связи с этим жителям Ростовской области не рекомендуется открывать окна или выходить на улицу. Также необходимо защищать органы дыхания и зрения. Спасатели советуют использовать очки, марлевые повязки или медицинские маски.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Ростов-на-Дону придет резкое похолодание и сильный ветер.

#Регина Симакова#Ростовская область#Здоровье#Прогноз погоды#Погода#Земля#Гидрометцентр#Песок#Живая природа#Атмосферное явление#Пыль#Пыльная буря
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