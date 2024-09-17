Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области

Posted 17 сентября, 08:33
Published 17 сентября, 08:33
Modified 17 сентября, 08:35
Updated 17 сентября, 08:35
В понедельник, 16 сентября, Ростовскую область накрыла пыльная буря. Ветер принес огромное количество частиц песка и пылинок с северо-востока. Метеорологи рассказали, что атмосферное явление утихнет только в конце суток 17 сентября.
Пыльные бури загрязняют воздух и негативно влияют на здоровье человека. В связи с этим жителям Ростовской области не рекомендуется открывать окна или выходить на улицу. Также необходимо защищать органы дыхания и зрения. Спасатели советуют использовать очки, марлевые повязки или медицинские маски.
Ранее синоптики спрогнозировали, что в Ростов-на-Дону придет резкое похолодание и сильный ветер.