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Posted 17 сентября, 06:36

Published 17 сентября, 06:36

Modified 17 сентября, 06:38

Updated 17 сентября, 06:38

Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября

Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября

17 сентября 2024, 06:36
Фото: 1MI
Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября
Синоптики спрогнозировали дождь в Ростове на карте осадков, актуальная информация появилась на платформе «Яндекс.Погода».

По данным на 09:00, дожди накрыли южные регионы России: Часть Краснодарского и Ставропольского краев. В течение утра туча над этими субъектами будет расширяться. К полудню она передвинется к Ростовской области. Осадки ожидаются в Песчанокопском, Егорлыкском и Сальском районах. Через час непогоду застанут житель Зерноградского, Кагальницкого и Азовского районов.

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К 17:00 на Ставрополье дожди прекратятся. Туча сдвинется ближе к Азовскому морю и чуть севернее, подбираясь к Ростову-на-Дону. После 19:00 начнет заливать Неклиновский район. Через час ливень начнется в Таганроге и Батайске, а с 21:00 обрушится на донскую столицу. Продлится он не больше двух часов, к 23:00 туча продолжит двигаться на северо-запад.

На следующий день в Ростовской области похолодает до +1 градуса.

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#Евгения Волкова#Общество#Таганрог#Батайск#Погода#Краснодарский край#Ставропольский край#Прогноз#Осадки#Неклиновский район#Ростов#Дождь#Синоптики
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