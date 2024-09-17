Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября

К 17:00 на Ставрополье дожди прекратятся. Туча сдвинется ближе к Азовскому морю и чуть севернее, подбираясь к Ростову-на-Дону. После 19:00 начнет заливать Неклиновский район. Через час ливень начнется в Таганроге и Батайске, а с 21:00 обрушится на донскую столицу. Продлится он не больше двух часов, к 23:00 туча продолжит двигаться на северо-запад.