Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября

Posted 17 сентября, 06:36
Published 17 сентября, 06:36
Modified 17 сентября, 06:38
Updated 17 сентября, 06:38
По данным на 09:00, дожди накрыли южные регионы России: Часть Краснодарского и Ставропольского краев. В течение утра туча над этими субъектами будет расширяться. К полудню она передвинется к Ростовской области. Осадки ожидаются в Песчанокопском, Егорлыкском и Сальском районах. Через час непогоду застанут житель Зерноградского, Кагальницкого и Азовского районов.
К 17:00 на Ставрополье дожди прекратятся. Туча сдвинется ближе к Азовскому морю и чуть севернее, подбираясь к Ростову-на-Дону. После 19:00 начнет заливать Неклиновский район. Через час ливень начнется в Таганроге и Батайске, а с 21:00 обрушится на донскую столицу. Продлится он не больше двух часов, к 23:00 туча продолжит двигаться на северо-запад.
На следующий день в Ростовской области похолодает до +1 градуса.