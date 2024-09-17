На суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку

Яков настаивает на другой версии. По его словам, в день убийства он поссорился с женой и решил уйти. Мужчина собрал вещи, сел в машину и уехал в спортзал. Затем он поужинал в кафе и отправился ночевать в свой офис на Вавилова. Действия Якова удалось отследить по камерам слежения и данным сотовой сети. Около полуночи он получил сообщение от жены с обвинением в краже ребёнка, после чего вернулся в квартиру, где уже находились полиция и следователи. Свою вину в убийстве дочки Яков полностью отрицает.