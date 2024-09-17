На суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку

Posted 17 сентября, 17:47
Published 17 сентября, 17:47
Modified 17 сентября, 17:51
Updated 17 сентября, 17:51
В Ростовском областном суде рассмотрели все улики по делу о расправе над девочкой-младенцем. Обвиняемыми проходят её родители — студентка медвуза Анастасия Майборода и начинающий бизнесмен Яков Майборода.
Поздно ночью 28 апреля апреля 2023 года Анастасия позвонила в полицию и сообщила, что дочку у неё украл прямо из квартиры супруг. Девушка заявила, что он распылил ей что-то в глаза, и она потеряла сознание.
Следователи обыскали квартиру и нашли в морозилке останки. Супругов задержали. По делу об убийстве началось расследование, материалы дела которого представили в суде.
29 апреля 2023 года следователи провели опрос Анастасии Майбороды прямо на месте происшествия. Девушка охотно давала показания и подробно представила свою версию событий. Следственный эксперимент сняли на видео, а его кадры представили в зале суда.
Обвиняемая рассказала, что в день убийства около четырёх часов дня вернулась с мужем домой. Там они попрощались с няней и остались втроём с ребёнком. Супруги начали ругаться, а дочка тем временем играла поблизости. В какой-то момент, по словам Анастасии, муж повалил её на пол и начал бить. Она вырвалась от него и выбежала из комнаты.
«Муж подошёл, взял ребёнка, поднял её над головой и опуская руки, резко кинул её с ускорением на пол», — показывает на кадрах следственного эксперимента Анастасия.
Девочка заплакала. Анастасия стала бить Якова, между с ними снова завязалась драка. Тем временем всхлипывания новорожденной стихли.
По словам девушки, на голове ребёнка остался кровоподтёк, пульса у неё не было, и мать пыталась её реанимировать непрямым массажем сердца и искусственным дыханием. Яков в этот момент просто сидел на кухне.
«Затем он зашёл и сказал, что ему нужно снести вещи в машину, отогнать её и засветить по камерам, чтобы у нас было алиби», — говорит Анастасия.
Реанимационные действия восьмимесячной Лене не помогли. Анастасия оставалась с ней в квартире, пока не вернулся супруг.
«Когда муж постучал в дверь, за окном был закат. Не темно, но уже и не дневное освещение», — вспоминает обвиняемая.
Яков, по её словам, успел переодеться. Он приказал жене отнести тело девочки в ванну, а сам взял на кухне ножи. Затем якобы мужчина самостоятельно начал расчленять труп дочери. Анастасия лишь «подавала ему миску» и помогала убирать останки в морозилку.
«У меня началась истерика, я стала кричать: „Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты что сумасшедший?“. Он молча продолжал всё делать, пока у меня была истерика. Я побежала на кухню, достала корвалол в каплях, накапала себе корвалола, запила водой. На балконе у нас были сигареты, я взяла сигареты и села», — рассказывает девушка.
Затем супруги убрали следы крови в ванной и кухне. Муж якобы приказал Анастасии спустя час позвонить в полицию и рассказать версию про кражу ребёнка.
Спустя полтора года, уже на суде, Анастасия кардинально изменила свои показания. Она подтвердила, что в день убийства действительно поссорилась с супругом, и тот решил уйти из семьи. Но драки между ними не было, и ребёнка Яков не ронял на пол.
Согласно новым показаниям, девушка отошла в душ, и попросила мужа посидеть с дочкой. Когда вернулась, то увидела бездыханное тело девочки.
Адвокаты спросили подсудимую, какие показания считать достоверными.
«Я настаиваю на показаниях, которые дала в суде 11 сентября 2024 года, а именно способ убийства — асфиксия», — говорит Анастасия Майборода.
Почему девушка изначально подробно дала другие показания, она не объяснила.
Яков настаивает на другой версии. По его словам, в день убийства он поссорился с женой и решил уйти. Мужчина собрал вещи, сел в машину и уехал в спортзал. Затем он поужинал в кафе и отправился ночевать в свой офис на Вавилова. Действия Якова удалось отследить по камерам слежения и данным сотовой сети. Около полуночи он получил сообщение от жены с обвинением в краже ребёнка, после чего вернулся в квартиру, где уже находились полиция и следователи. Свою вину в убийстве дочки Яков полностью отрицает.
Судьбу супругов должен решить суд. 18 сентября пройдут прения сторон по делу, а уже 19 сентября свой вердикт огласят присяжные заседатели.