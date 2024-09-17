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Posted 17 сентября, 17:47

Published 17 сентября, 17:47

Modified 17 сентября, 17:51

Updated 17 сентября, 17:51

В суде показали кадры из квартиры в Ростове, где родители убить дочь-младенца

На суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку

17 сентября 2024, 17:47
Фото: rostovgazeta.ru
В суде показали кадры из квартиры в Ростове, где родители убить дочь-младенца
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Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Судебное расследование по делу об убийстве восьмимесячной девочки завершено в Ростове, передаёт из зала суда корреспондент RostovGazeta.

В Ростовском областном суде рассмотрели все улики по делу о расправе над девочкой-младенцем. Обвиняемыми проходят её родители — студентка медвуза Анастасия Майборода и начинающий бизнесмен Яков Майборода.

Поздно ночью 28 апреля апреля 2023 года Анастасия позвонила в полицию и сообщила, что дочку у неё украл прямо из квартиры супруг. Девушка заявила, что он распылил ей что-то в глаза, и она потеряла сознание.

Следователи обыскали квартиру и нашли в морозилке останки. Супругов задержали. По делу об убийстве началось расследование, материалы дела которого представили в суде.

По делу об убийстве началось расследование, материалы дела которого представили в суде.По делу об убийстве началось расследование, материалы дела которого представили в суде.
По делу об убийстве началось расследование, материалы дела которого представили в суде.. Фото: rostovgazeta.ru
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«Чтобы у нас было алиби»

29 апреля 2023 года следователи провели опрос Анастасии Майбороды прямо на месте происшествия. Девушка охотно давала показания и подробно представила свою версию событий. Следственный эксперимент сняли на видео, а его кадры представили в зале суда.

Обвиняемая рассказала, что в день убийства около четырёх часов дня вернулась с мужем домой. Там они попрощались с няней и остались втроём с ребёнком. Супруги начали ругаться, а дочка тем временем играла поблизости. В какой-то момент, по словам Анастасии, муж повалил её на пол и начал бить. Она вырвалась от него и выбежала из комнаты.

«Муж подошёл, взял ребёнка, поднял её над головой и опуская руки, резко кинул её с ускорением на пол», — показывает на кадрах следственного эксперимента Анастасия.

Девочка заплакала. Анастасия стала бить Якова, между с ними снова завязалась драка. Тем временем всхлипывания новорожденной стихли.

По словам девушки, на голове ребёнка остался кровоподтёк, пульса у неё не было, и мать пыталась её реанимировать непрямым массажем сердца и искусственным дыханием. Яков в этот момент просто сидел на кухне.

«Затем он зашёл и сказал, что ему нужно снести вещи в машину, отогнать её и засветить по камерам, чтобы у нас было алиби», — говорит Анастасия.
Затем малышка, по словам обвиняемой, упала и ударилась об угол прикроватной тумбочкиЗатем малышка, по словам обвиняемой, упала и ударилась об угол прикроватной тумбочки
Затем малышка, по словам обвиняемой, упала и ударилась об угол прикроватной тумбочки. Фото: rostovgazeta.ru
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Корвалол во время расчленения

Реанимационные действия восьмимесячной Лене не помогли. Анастасия оставалась с ней в квартире, пока не вернулся супруг.

«Когда муж постучал в дверь, за окном был закат. Не темно, но уже и не дневное освещение», — вспоминает обвиняемая.

Яков, по её словам, успел переодеться. Он приказал жене отнести тело девочки в ванну, а сам взял на кухне ножи. Затем якобы мужчина самостоятельно начал расчленять труп дочери. Анастасия лишь «подавала ему миску» и помогала убирать останки в морозилку.

«У меня началась истерика, я стала кричать: „Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты что сумасшедший?“. Он молча продолжал всё делать, пока у меня была истерика. Я побежала на кухню, достала корвалол в каплях, накапала себе корвалола, запила водой. На балконе у нас были сигареты, я взяла сигареты и села», — рассказывает девушка.
Видео: rostovgazeta.ru. «Я побежала на кухню, достала корвалол в каплях, накапала себе корвалола, запила водой.»

Затем супруги убрали следы крови в ванной и кухне. Муж якобы приказал Анастасии спустя час позвонить в полицию и рассказать версию про кражу ребёнка.

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Удар или удушение?

Спустя полтора года, уже на суде, Анастасия кардинально изменила свои показания. Она подтвердила, что в день убийства действительно поссорилась с супругом, и тот решил уйти из семьи. Но драки между ними не было, и ребёнка Яков не ронял на пол.

Согласно новым показаниям, девушка отошла в душ, и попросила мужа посидеть с дочкой. Когда вернулась, то увидела бездыханное тело девочки.

Адвокаты спросили подсудимую, какие показания считать достоверными.

«Я настаиваю на показаниях, которые дала в суде 11 сентября 2024 года, а именно способ убийства — асфиксия», — говорит Анастасия Майборода.

Почему девушка изначально подробно дала другие показания, она не объяснила.

Почему девушка изначально подробно дала другие показания, она не объяснила.Почему девушка изначально подробно дала другие показания, она не объяснила.
Почему девушка изначально подробно дала другие показания, она не объяснила.. Фото: rostovgazeta.ru

Яков настаивает на другой версии. По его словам, в день убийства он поссорился с женой и решил уйти. Мужчина собрал вещи, сел в машину и уехал в спортзал. Затем он поужинал в кафе и отправился ночевать в свой офис на Вавилова. Действия Якова удалось отследить по камерам слежения и данным сотовой сети. Около полуночи он получил сообщение от жены с обвинением в краже ребёнка, после чего вернулся в квартиру, где уже находились полиция и следователи. Свою вину в убийстве дочки Яков полностью отрицает.

Судьбу супругов должен решить суд. 18 сентября пройдут прения сторон по делу, а уже 19 сентября свой вердикт огласят присяжные заседатели.

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