Суд Ростова обязал «Глорию Джинс» выплатить более 700 тысяч рублей за зайку

Истец выяснил, что Gloria Jeans перенесла изображение персонажа на детские фуфайки для девочек. Изучив все маркетплейсы и некоторые торговые точки, он обнаружил 820 товаров с Зайкой Ми. При этом из них продано только 147 курток. Также соответствующий принт был замечен и на футболках бренда.