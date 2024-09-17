Суд Ростова обязал «Глорию Джинс» выплатить более 700 тысяч рублей за зайку

Posted 17 сентября, 11:00
Published 17 сентября, 11:00
Modified 17 сентября, 11:02
Updated 17 сентября, 11:02
Московский предприниматель подал в суд на компанию Gloria Jeans из Ростовской области. Известный бренд нарушил исключительное право на произведение изобразительного искусства — персонаж Зайка Ми и дизайн «Мягкая игрушка зайчик по имени Зайка Ми». Бизнесмен потребовал оштрафовать компанию на 1,5 миллиона рублей.
Истец выяснил, что Gloria Jeans перенесла изображение персонажа на детские фуфайки для девочек. Изучив все маркетплейсы и некоторые торговые точки, он обнаружил 820 товаров с Зайкой Ми. При этом из них продано только 147 курток. Также соответствующий принт был замечен и на футболках бренда.
Суд постановил, что размер желаемой компенсации в два раза превышает стоимость реализованной продукции. В связи с этим Gloria Jeans заплатит 746,2 тысячи рублей и покроет судебные расходы.
Ранее телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня.