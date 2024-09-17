Цех по выращиванию малька осетровых рыб построят в Ростовской области

Posted 17 сентября, 17:34
Published 17 сентября, 17:34
Modified 17 сентября, 17:36
Updated 17 сентября, 17:36
Власти региона подписали на форуме рыбной индустрии соглашение о сотрудничестве с ООО «Дон-Батюшка» о строительстве инкубационного цеха с замкнутым водоснабжением, в котором можно выращивать малька осетровых видов рыб.
С помощью цеха планируют увеличить объем этих рыб и черной икры. Кроме того, он позволит обеспечить десяток рабочих мест с зарплатой около 50 тысяч рублей.
Строительство начнут в 2025 году, а закончат — в 2026-м. Для этого понадобится инвестировать порядка 100 миллионов рублей.
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