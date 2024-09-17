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Posted 17 сентября, 17:34

Published 17 сентября, 17:34

Modified 17 сентября, 17:36

Updated 17 сентября, 17:36

Цех по выращиванию малька осетровых рыб построят в Ростовской области

Цех по выращиванию малька осетровых рыб построят в Ростовской области

17 сентября 2024, 17:34
Фото: 1MI
Цех по выращиванию малька осетровых рыб построят в Ростовской области
В Ростовской области хотят построить цех по выращиванию малька осетровых рыб, сообщает региональное правительство 17 сентября.

Власти региона подписали на форуме рыбной индустрии соглашение о сотрудничестве с ООО «Дон-Батюшка» о строительстве инкубационного цеха с замкнутым водоснабжением, в котором можно выращивать малька осетровых видов рыб.

С помощью цеха планируют увеличить объем этих рыб и черной икры. Кроме того, он позволит обеспечить десяток рабочих мест с зарплатой около 50 тысяч рублей.

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Строительство начнут в 2025 году, а закончат — в 2026-м. Для этого понадобится инвестировать порядка 100 миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала о невероятном улове жителя Ростовской области. Мужчина поделился снимком огромного амура.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Инвестиции#Рабочие места#Черная икра
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