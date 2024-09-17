У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»

Астрономы выяснили, что с 29 сентября до 25 ноября текущего астероид 2024 РТ5 будет спутником Земли. Небольшие небесное тело достигает размеров 10 метров в диаметре. При этом оно достаточно блеклое, поэтому люди не смогут увидеть астероид невооруженным глазом. Его можно запечатлеть только с помощью профессионального оборудования.