У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»

Posted 17 сентября, 08:25
Published 17 сентября, 08:25
Modified 17 сентября, 08:27
Updated 17 сентября, 08:27
Астрономы выяснили, что с 29 сентября до 25 ноября текущего астероид 2024 РТ5 будет спутником Земли. Небольшие небесное тело достигает размеров 10 метров в диаметре. При этом оно достаточно блеклое, поэтому люди не смогут увидеть астероид невооруженным глазом. Его можно запечатлеть только с помощью профессионального оборудования.
Астероид 2024 РТ5 является редким объектом и относится к семейству Арджуны. Орбита этих небесных тел максимально приближена к земной. До этого мини-луна появлялась в 1981 и 2022 годах. Следующее ее возвращение ожидается только 2051 году.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут воочию наблюдать встречу Луны и Сатурна.