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Posted 17 сентября, 08:25

Published 17 сентября, 08:25

Modified 17 сентября, 08:27

Updated 17 сентября, 08:27

У планеты Земля на два месяца появится вторая Луна

У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»

17 сентября 2024, 08:25
Фото: Pxhere
У планеты Земля на два месяца появится вторая Луна
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».

Астрономы выяснили, что с 29 сентября до 25 ноября текущего астероид 2024 РТ5 будет спутником Земли. Небольшие небесное тело достигает размеров 10 метров в диаметре. При этом оно достаточно блеклое, поэтому люди не смогут увидеть астероид невооруженным глазом. Его можно запечатлеть только с помощью профессионального оборудования.

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Астероид 2024 РТ5 является редким объектом и относится к семейству Арджуны. Орбита этих небесных тел максимально приближена к земной. До этого мини-луна появлялась в 1981 и 2022 годах. Следующее ее возвращение ожидается только 2051 году.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут воочию наблюдать встречу Луны и Сатурна.

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