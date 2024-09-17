Уголовное дело возбудили из-за гибели инвалидов при пожаре в Ростовской области

Трагедия произошла 16 сентября во время одного из крупных пожаров в регионе. В селе Александровка загорелась сухая трава. Сильный ветер раздул пламя — вскоре оно перебросилось на частный дом. В жилище находились два маломобильных человека. К сожалению, они не смогли выбраться из полыхающего крова.