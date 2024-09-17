Уголовное дело возбудили из-за гибели инвалидов при пожаре в Ростовской области

Posted 17 сентября, 10:46
Published 17 сентября, 10:46
Modified 17 сентября, 10:48
Updated 17 сентября, 10:48
Трагедия произошла 16 сентября во время одного из крупных пожаров в регионе. В селе Александровка загорелась сухая трава. Сильный ветер раздул пламя — вскоре оно перебросилось на частный дом. В жилище находились два маломобильных человека. К сожалению, они не смогли выбраться из полыхающего крова.
Когда спасатели потушили почти весь огонь и вошли в одну из комнат, то обнаружили два тела. Медики констатировали их смерть. Жильцы скончались от отравления дымом.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины смерти погибших.
Ранее стало известно о том, что возбудили уголовное дело по факту травмирования 3-летнего ребенка в Батайске. Правоохранители собирают доказательную базу по делу о халатности, из-за которой на малыша упала береза.