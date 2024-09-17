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Posted 17 сентября, 05:48

Published 17 сентября, 05:48

Modified 17 сентября, 05:50

Updated 17 сентября, 05:50

В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1

В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1

17 сентября 2024, 05:48
Фото: 1MI
В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1
Резкое похолодание прогнозируют в Ростовской области 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Речь идет о северной части региона. К ней относятся Боковский, Миллеровский, Шолоховский, Чертковский районы. Там температура опустится почти до нуля ночью. В остальных муниципалитетах Дона столбик термометра покажет около +10…+15 градусов. Аналогичная ситуация и в соседней Волгоградской области. Днем 19 сентября воздух прогреется до +20…+25 градусов.

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Накануне в регионе пройдут кратковременные дожди с грозой. В основном осадки ожидаются на юге Дона: в Егорлыкском, Песчанокопском и в соседних с ними районами. Ветер в это время усилится до 23 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в течение суток 17 сентября Ростовскую область накроет пыльная буря. Из-за засухи и сильного ветра частички земли поднимутся в воздух, образовав серую завесу над городами и районами.

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