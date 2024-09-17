В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1

Posted 17 сентября, 05:48
Published 17 сентября, 05:48
Modified 17 сентября, 05:50
Updated 17 сентября, 05:50
Речь идет о северной части региона. К ней относятся Боковский, Миллеровский, Шолоховский, Чертковский районы. Там температура опустится почти до нуля ночью. В остальных муниципалитетах Дона столбик термометра покажет около +10…+15 градусов. Аналогичная ситуация и в соседней Волгоградской области. Днем 19 сентября воздух прогреется до +20…+25 градусов.
Накануне в регионе пройдут кратковременные дожди с грозой. В основном осадки ожидаются на юге Дона: в Егорлыкском, Песчанокопском и в соседних с ними районами. Ветер в это время усилится до 23 метров в секунду.
Ранее стало известно, что в течение суток 17 сентября Ростовскую область накроет пыльная буря. Из-за засухи и сильного ветра частички земли поднимутся в воздух, образовав серую завесу над городами и районами.