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Posted 17 сентября, 18:12

Published 17 сентября, 18:12

Modified 17 сентября, 18:40

Updated 17 сентября, 18:40

Уровень воды в реке Дон, снизившийся до уровня неблагоприятных отметок из-за сильного ветра, сможет восстановиться к концу недели

В Гидрометцентре рассказали, когда вода вернётся в обмелевший Дон в Ростове

17 сентября 2024, 18:12
Фото: rostovgazeta.ru
Уровень воды в реке Дон, снизившийся до уровня неблагоприятных отметок из-за сильного ветра, сможет восстановиться к концу недели
Уровень воды в реке Дон, снизившийся до уровня неблагоприятных отметок из-за сильного ветра, сможет восстановиться к концу недели, об этом ТАСС сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.

В Ростовской области уже несколько дней бушует устойчивый восточный ветер. Его порывы местами достигают 20 метров в секунду. Из-за ветра вода в реке Дон снизилась до неблагоприятных отметок. Река практически обмелела, обнажив дно на несколько метров.

Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Дону восстановиться к воскресенью, 22 сентября.

«В устье между Аксаем и Азовом вчера Дон был сравнительно глубокий — на 43-55 см ниже неблагоприятных, но без достижения опасных отметок. Сегодня ветровой сгон продолжается, пока уровни где-то на 20-30 см ниже нормы. К утру начнут частично восстанавливаться», — сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.

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Ранее сообщалось, что проливные дожди вскоре накроют Ростовскую область.

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