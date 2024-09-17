В Гидрометцентре рассказали, когда вода вернётся в обмелевший Дон в Ростове

Posted 17 сентября, 18:12
Published 17 сентября, 18:12
Modified 17 сентября, 18:40
Updated 17 сентября, 18:40
В Ростовской области уже несколько дней бушует устойчивый восточный ветер. Его порывы местами достигают 20 метров в секунду. Из-за ветра вода в реке Дон снизилась до неблагоприятных отметок. Река практически обмелела, обнажив дно на несколько метров.
Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Дону восстановиться к воскресенью, 22 сентября.
«В устье между Аксаем и Азовом вчера Дон был сравнительно глубокий — на 43-55 см ниже неблагоприятных, но без достижения опасных отметок. Сегодня ветровой сгон продолжается, пока уровни где-то на 20-30 см ниже нормы. К утру начнут частично восстанавливаться», — сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.