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Posted 17 сентября, 17:16

Published 17 сентября, 17:16

Modified 17 сентября, 17:16

Updated 17 сентября, 17:16

В Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона

В Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона

17 сентября 2024, 17:16
Фото: 1MI
В Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщили в управлении Следкома.

Следователи установили, что предприниматель участвовал в аукционе на приобретение права заключить договор водопользования в части использования участка акватории реки Дон. Бизнесмен предложил руководителю конкурирующей фирмы десять миллионов рублей за отказ от участия в торгах.

Чтобы прикрыть свои незаконные действия, часть средств коммерсант перевёл на счёт сторонней организации по фиктивному договору.

Преступную схему предпринимателя раскрыли силовики. Они задержали бизнесмена и завели против него уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

«В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения», — заключили в СК.

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