В Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона

Posted 17 сентября, 17:16
Published 17 сентября, 17:16
Modified 17 сентября, 17:16
Updated 17 сентября, 17:16
Следователи установили, что предприниматель участвовал в аукционе на приобретение права заключить договор водопользования в части использования участка акватории реки Дон. Бизнесмен предложил руководителю конкурирующей фирмы десять миллионов рублей за отказ от участия в торгах.
Чтобы прикрыть свои незаконные действия, часть средств коммерсант перевёл на счёт сторонней организации по фиктивному договору.
Преступную схему предпринимателя раскрыли силовики. Они задержали бизнесмена и завели против него уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.
«В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения», — заключили в СК.