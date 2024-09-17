В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой

Posted 17 сентября, 06:06
Published 17 сентября, 06:06
Modified 17 сентября, 06:09
Updated 17 сентября, 06:09
В Ростове-на-Дону снесут дом, который находится в Нахичевани по адресу улица 19-я Линия, 4, литеры А и Б. Здание было построено в 1917 году и когда-то оно принадлежало представителю ростовского мещанства Степану Акимову, а затем его дочери Анне.
Сейчас строение выглядит плачевно: покосившийся фасад, ободранные стены, прохудившиеся окна.
Перед сносом городские власти планируют приобрести землю площадью 1010 квадратов, пять квартир и пару жилых помещений. Если собственники не согласятся продать имущество, администрация направит иски об его изъятии в суд .
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут доходный дом Петра Кулагина.
До этого в донской столице решили снести дом известной балерины. На проведение работ выделили более 15 миллионов рублей.