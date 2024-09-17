В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой

В Ростове-на-Дону снесут дом, который находится в Нахичевани по адресу улица 19-я Линия, 4, литеры А и Б. Здание было построено в 1917 году и когда-то оно принадлежало представителю ростовского мещанства Степану Акимову, а затем его дочери Анне.