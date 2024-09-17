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Posted 17 сентября, 06:06

Published 17 сентября, 06:06

Modified 17 сентября, 06:09

Updated 17 сентября, 06:09

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой

17 сентября 2024, 06:06
Фото: Шедеврум
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой
Власти города признали аварийным и подлежащим к сносу дом Анны Акимовой в Нахичевани. Зданию уже более 100 лет. Соответствующая документация размещена на сайте администрации.

В Ростове-на-Дону снесут дом, который находится в Нахичевани по адресу улица 19-я Линия, 4, литеры А и Б. Здание было построено в 1917 году и когда-то оно принадлежало представителю ростовского мещанства Степану Акимову, а затем его дочери Анне.

Сейчас строение выглядит плачевно: покосившийся фасад, ободранные стены, прохудившиеся окна.

Перед сносом городские власти планируют приобрести землю площадью 1010 квадратов, пять квартир и пару жилых помещений. Если собственники не согласятся продать имущество, администрация направит иски об его изъятии в суд .

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут доходный дом Петра Кулагина.

До этого в донской столице решили снести дом известной балерины. На проведение работ выделили более 15 миллионов рублей.

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