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Posted 17 сентября, 16:43

Published 17 сентября, 16:43

Modified 17 сентября, 21:13

Updated 17 сентября, 21:13

В Ростове разрешили реставрацию здания больницы на Большой Садовой улице

В Ростове одобрили реставрацию больницы, расположенной в здании ОКН

17 сентября 2024, 16:43
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове разрешили реставрацию здания больницы на Большой Садовой улице
В Ростове разрешили реставрацию здания больницы на Большой Садовой улице, сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Эксперты утвердили проект капремонта фасадов и архитектурной подсветки Доходного дома Токарева на Большой Садовой, 106/46. Здание относится к объектам культурного наследия. Его не только отремонтируют, но и приспособят для современного использования.

Сейчас внутри здания располагается городская поликлиника №10. Она же выступила застройщиком по проекту реставрации. Исполнителем проектных работ значится ростовская компания «Ретро-стиль».

Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта
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