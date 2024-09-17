В Ростове одобрили реставрацию больницы, расположенной в здании ОКН

Posted 17 сентября, 16:43
Published 17 сентября, 16:43
Modified 17 сентября, 21:13
Updated 17 сентября, 21:13
Эксперты утвердили проект капремонта фасадов и архитектурной подсветки Доходного дома Токарева на Большой Садовой, 106/46. Здание относится к объектам культурного наследия. Его не только отремонтируют, но и приспособят для современного использования.
Сейчас внутри здания располагается городская поликлиника №10. Она же выступила застройщиком по проекту реставрации. Исполнителем проектных работ значится ростовская компания «Ретро-стиль».