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Posted 17 сентября, 11:22

Published 17 сентября, 11:22

Modified 17 сентября, 11:24

Updated 17 сентября, 11:24

В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»

17 сентября 2024, 11:22
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области водитель не справился с управлением и допустил переворот автомобиля. Мужчина не выжил, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 17 сентября на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария. 44-летний водитель не справился с управлением и начал петлять по дороге. Сначала съехал на обочину, а потом вылетел на проезжую часть и перевернулся.

Автомобилист получил травмы и скончался на месте. Врачи скорой помощи не успели его реанимировать. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

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