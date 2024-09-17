В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»

Posted 17 сентября, 11:22
Published 17 сентября, 11:22
Modified 17 сентября, 11:24
Updated 17 сентября, 11:24
Утром 17 сентября на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария. 44-летний водитель не справился с управлением и начал петлять по дороге. Сначала съехал на обочину, а потом вылетел на проезжую часть и перевернулся.
Автомобилист получил травмы и скончался на месте. Врачи скорой помощи не успели его реанимировать. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия.
Ранее в донском регионе водитель мотоцикла влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть.
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