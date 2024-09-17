В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»

Утром 17 сентября на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария. 44-летний водитель не справился с управлением и начал петлять по дороге. Сначала съехал на обочину, а потом вылетел на проезжую часть и перевернулся.