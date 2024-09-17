В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома

Posted 17 сентября, 07:22
Published 17 сентября, 07:22
Modified 17 сентября, 07:24
Updated 17 сентября, 07:24
Жители города рассказали, что от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада. Булыжник приземлился на козырек подъезда и сильно погнул его. Также облицовка попадала на тротуар, по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.
Согласно сведениям НКО «Фонд капитального ремонта», капитальный ремонт фасада по этому адресу провели в 2018 году. При этом сам дом был построен в 1917 году.
Ростовчан не удивил такой исход событий: «Как всегда сделано на совесть. В нашем доме тоже проводили капитальный ремонт, но только на бумаге.»
«Капитальный ремонт это просто покрасить стены дома. Все соседние дома так сделали, а мы ждем уже два года, хотя висит плакат о ремонте», — добавил пользователь.
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