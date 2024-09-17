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Posted 17 сентября, 07:22

Published 17 сентября, 07:22

Modified 17 сентября, 07:24

Updated 17 сентября, 07:24

В Ростове-на-Дону разрушился фасад отремонтированного здания

В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома

17 сентября 2024, 07:22
Фото: Pxhere
В Ростове-на-Дону разрушился фасад отремонтированного здания
В центре Ростова-на-Дону обрушилась часть фасада здания, в котором всего 6 лет назад проходил капитальный ремонт, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Жители города рассказали, что от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада. Булыжник приземлился на козырек подъезда и сильно погнул его. Также облицовка попадала на тротуар, по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.

Согласно сведениям НКО «Фонд капитального ремонта», капитальный ремонт фасада по этому адресу провели в 2018 году. При этом сам дом был построен в 1917 году.

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от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасадаот дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада
от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасадаот дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада
от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада. Фото: ВК «Это Ростов»

Ростовчан не удивил такой исход событий: «Как всегда сделано на совесть. В нашем доме тоже проводили капитальный ремонт, но только на бумаге.»

«Капитальный ремонт это просто покрасить стены дома. Все соседние дома так сделали, а мы ждем уже два года, хотя висит плакат о ремонте», — добавил пользователь.

Ранее жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском

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