В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома

Жители города рассказали, что от дома, находящегося по адресу Социалистическая, 181, отвалился крупный кусок фасада. Булыжник приземлился на козырек подъезда и сильно погнул его. Также облицовка попадала на тротуар, по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.