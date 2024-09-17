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Posted 17 сентября, 08:45

Published 17 сентября, 08:45

Modified 17 сентября, 08:47

Updated 17 сентября, 08:47

В Ростове-на-Дону сильный ветер снес остановку

«Ветрюган адский!»: в Ростове-на-Дону снесло остановку

17 сентября 2024, 08:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону сильный ветер снес остановку

В Ростове-на-Дону сильный ветер снес остановку

В Ростове-на-Дону штормовой ветер не только ломает деревья, но и вырывает остановки из бетона, сообщает городская администрация в телеграм-канале.

17 сентября в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону шквалистый ветер снес остановку. Инцидент произошел на улице Добровольского. Металлическая конструкция не выдержала напора и просто улетела. Сам остановочный комплекс оказался поврежден, было разбито остекление. Информации о пострадавших нет.

Коммунальные службы уже вернули остановку на место. Власти города пообещали в ближайшее время восстановить остекление.

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Ростовчане считают, что остановочный комплекс была некачественно закреплен: «Ветрюган адский на улице, но если бы остановки надежно крепили, то такого бы не произошло. А если бы люди рядом стояли? Страшно представить».

«Были остановки кирпичные, добротные. Они не летали и не рушились», — пишет подписчик.

Ранее из-за сильного ветра вновь обмелел Дон в Ростовской области.

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