«Ветрюган адский!»: в Ростове-на-Дону снесло остановку

Posted 17 сентября, 08:45
Published 17 сентября, 08:45
Modified 17 сентября, 08:47
Updated 17 сентября, 08:47
17 сентября в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону шквалистый ветер снес остановку. Инцидент произошел на улице Добровольского. Металлическая конструкция не выдержала напора и просто улетела. Сам остановочный комплекс оказался поврежден, было разбито остекление. Информации о пострадавших нет.
Коммунальные службы уже вернули остановку на место. Власти города пообещали в ближайшее время восстановить остекление.
Ростовчане считают, что остановочный комплекс была некачественно закреплен: «Ветрюган адский на улице, но если бы остановки надежно крепили, то такого бы не произошло. А если бы люди рядом стояли? Страшно представить».
«Были остановки кирпичные, добротные. Они не летали и не рушились», — пишет подписчик.
Ранее из-за сильного ветра вновь обмелел Дон в Ростовской области.