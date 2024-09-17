ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью райсуда Ростова Кувинова

Posted 17 сентября, 17:34
Published 17 сентября, 17:34
Modified 17 сентября, 17:36
Updated 17 сентября, 17:36
Высшая квалификационная коллегия судей решила дать разрешение на уголовное преследование Евгения Кувинова.
По версии следствия, когда он занимал должность судьи Железнодорожного районного суда, то совершил мошенничество. Служитель Фемиды заверил помощницу, что может повлиять на исход дела ее знакомого. А на деле так и не помог.
На заседание ВККС Евгений Кувинов не пришел. Где он сейчас находится, неизвестно.
РанееРанее RostovGazeta сообщала об аресте еще одного судьи из донской столицы. Алексея Куделина этапировали в московское СИЗО 16 сентября. Его подозревают в получении взяток в крупном размере. По этой же статье фигурантом стала бывшая глава Ростовского облсуда Елена Золотарёва.