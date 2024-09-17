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Posted 17 сентября, 17:50

Published 17 сентября, 17:50

Modified 17 сентября, 18:40

Updated 17 сентября, 18:40

Министерство транспорта Ростовской области подало иск к компании «Т-Транс»

Власти Ростовской области хотят отсудить 168 млн руб у подрядчика Западной хорды

17 сентября 2024, 17:50
Фото: 1MI
Министерство транспорта Ростовской области подало иск к компании «Т-Транс»
Министерство транспорта Ростовской области подало иск к компании «Т-Транс», сообщается на портале арбитражного суда.

Суд принял к рассмотрению иск министерства транспорта Ростовской области к компании «Т-Транс» на сумму в 168 миллионов рублей. Ответчик выступал подрядчиком проекта Западной хорды.

Основой для подачи иска стал контракт между властями и компанией о строительстве первого этапа Западной хорды. Договор заключили в 2022 году, а сами работы должны были завершиться в конце 2024 года.

Минтранс хочет взыскать деньги за нарушение сроков строительства дороги. Сумма в 168 миллионов рублей — это пени, начисленные согласно условиям контракта.

Ближайшее заседание по делу назначили на 16 октября.

Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре
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В конце мая власти Ростовской области сообщали, что Западная хорда готова на 50%. Полностью завершить эту часть проекта Ростовского транспортного кольца пообещали в 2025 году.

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