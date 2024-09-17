Власти Ростовской области хотят отсудить 168 млн руб у подрядчика Западной хорды

Posted 17 сентября, 17:50
Published 17 сентября, 17:50
Modified 17 сентября, 18:40
Updated 17 сентября, 18:40
Суд принял к рассмотрению иск министерства транспорта Ростовской области к компании «Т-Транс» на сумму в 168 миллионов рублей. Ответчик выступал подрядчиком проекта Западной хорды.
Основой для подачи иска стал контракт между властями и компанией о строительстве первого этапа Западной хорды. Договор заключили в 2022 году, а сами работы должны были завершиться в конце 2024 года.
Минтранс хочет взыскать деньги за нарушение сроков строительства дороги. Сумма в 168 миллионов рублей — это пени, начисленные согласно условиям контракта.
Ближайшее заседание по делу назначили на 16 октября.
В конце мая власти Ростовской области сообщали, что Западная хорда готова на 50%. Полностью завершить эту часть проекта Ростовского транспортного кольца пообещали в 2025 году.