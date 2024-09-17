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Posted 17 сентября, 13:15

Published 17 сентября, 13:15

Modified 17 сентября, 13:17

Updated 17 сентября, 13:17

В Ростовской области Азовское море заполонили опасные медузы корнероты

Все Азовское море заполонили опасные медузы корнероты

17 сентября 2024, 13:15
Фото: АЗНИИРХ ВНИРО
В Ростовской области Азовское море заполонили опасные медузы корнероты
В некоторых частях Азовского моря увеличилось количество опасных медуз, сообщает канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые из Азово-Черноморского филиала исследовали распределение популяции сцифоидных медуз корнеротов и установили, что их ареал обитания охватил всю акваторию Азовского моря. Однако по сравнению с 2023 годом количество желетелых значительно увеличилось в восточной части водоема и в центральной зоне Таганрогского залива. Это связано с тем, что на территории донского региона преобладали западные ветра.

Стоит отметить, что в этом году размер и масса медуз, обитающих в акватории Азовского моря, уменьшились. Это произошло из-за того, что температура воды достигла нормальных значений для их развития, а именно +23 — +26 градусов, на месяц позже.

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Фото: АЗНИИРХ ВНИРО

Медузы коронеры не являются смертельно опасными. Они жалятся и оставляют на коже человека достаточно обширные ожоги. Эксперты рекомендуют отказаться от купания вместе с этими морскими существами.

До этого жители и гости Ростовской области пожаловались на огромное количество медуз в Азовском море. Подробнее о том, чем опасно нашествие в материале RostovGazeta.

Ранее появились кадры сильно обмелевшего Таганрогского залива.

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