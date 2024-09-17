Все Азовское море заполонили опасные медузы корнероты

Ученые из Азово-Черноморского филиала исследовали распределение популяции сцифоидных медуз корнеротов и установили, что их ареал обитания охватил всю акваторию Азовского моря. Однако по сравнению с 2023 годом количество желетелых значительно увеличилось в восточной части водоема и в центральной зоне Таганрогского залива. Это связано с тем, что на территории донского региона преобладали западные ветра.