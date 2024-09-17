За сутки в Ростовской области произошло свыше 130 крупных пожаров

Posted 17 сентября, 05:07
Published 17 сентября, 05:07
Modified 17 сентября, 05:09
Updated 17 сентября, 05:09
Общая площадь возгорания превысила 19 тысяч квадратных метров (почти два гектара). В том числе произошел пожар, унесший жизнь двух человек. Жильцы частного дома задохнулись дымом, когда пламя перебросилось на строение с сухой травы.
К утру 17 сентября на Дону все потушили. По информации спасателей, пожаров в это время не было.
В ведомстве напомнили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области. Самый высокий риск возникновения пожаров остается в половине муниципалитетов. В основном это северо-западные, северо-восточные, юго-восточные, южные районы и Приазовье.
Чтобы избежать ЧП, рекомендуется осторожно и внимательно обращаться с огнем: не бросать тлеющие окурки, не жечь траву и камыш, не устраивать барбекю на природе. В случае пожара — звонить по телефонам: 112 или 101.
Накануне, 15 сентября, зафиксировали порядка 140 пожаров в Ростовской области. По мнению экологов, после таких масштабных проявлений стихии в регионе могут пойти кислотные дожди.