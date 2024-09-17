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Posted 17 сентября, 05:07

Published 17 сентября, 05:07

Modified 17 сентября, 05:09

Updated 17 сентября, 05:09

За сутки в Ростовской области произошло свыше 130 крупных пожаров

За сутки в Ростовской области произошло свыше 130 крупных пожаров

17 сентября 2024, 05:07
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.. https://t.me/mchs_rostov/5490
За сутки в Ростовской области произошло свыше 130 крупных пожаров
За прошедшие сутки 16 сентября в Ростовской области зафиксировали 131 пожар, в том числе 60 — ландшафтных, сообщает ГУ МЧС по региону.

Общая площадь возгорания превысила 19 тысяч квадратных метров (почти два гектара). В том числе произошел пожар, унесший жизнь двух человек. Жильцы частного дома задохнулись дымом, когда пламя перебросилось на строение с сухой травы.

К утру 17 сентября на Дону все потушили. По информации спасателей, пожаров в это время не было.

В ведомстве напомнили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области. Самый высокий риск возникновения пожаров остается в половине муниципалитетов. В основном это северо-западные, северо-восточные, юго-восточные, южные районы и Приазовье.

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Чтобы избежать ЧП, рекомендуется осторожно и внимательно обращаться с огнем: не бросать тлеющие окурки, не жечь траву и камыш, не устраивать барбекю на природе. В случае пожара — звонить по телефонам: 112 или 101.

Накануне, 15 сентября, зафиксировали порядка 140 пожаров в Ростовской области. По мнению экологов, после таких масштабных проявлений стихии в регионе могут пойти кислотные дожди.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Экология#Пожары#МЧС#Дон#Безопасность
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