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Posted 17 сентября, 08:46

Published 17 сентября, 08:46

Modified 17 сентября, 08:47

Updated 17 сентября, 08:47

Житель Ростовской области сделал дома огнестрел и боеприпасы

Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы

17 сентября 2024, 08:46
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
Житель Ростовской области сделал дома огнестрел и боеприпасы
В Ростовской области задержали мужчину, который изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает УТ МВД по СКФО.

Мужчину задержали в Сальском районе. Правоохранители нашли в гараже 43-летнего местного жителя сигнальный пистолет и 103 патрона разного калибра. Оказалось, что весь оружейный арсенал пригоден для стрельбы.

Примечательно, что огнестрельное оружие задержанный сделал самостоятельно. Ни в гараже, ни дома у мужчины не нашлось документов, разрешающих хранить или использовать сигнальный пистолет.

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Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — за незаконное хранение и за незаконное изготовление оружия. Последняя статья предусматривает более жесткое наказание. Если мужчину признают виновным, его могут лишить свободы на срок до шести лет и назначить штраф до 200 тысяч рублей.

Пока следователи собирают доказательную базу и устанавливают все нюансы, которые пригодятся в материалах дела, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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