Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы

В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — за незаконное хранение и за незаконное изготовление оружия. Последняя статья предусматривает более жесткое наказание. Если мужчину признают виновным, его могут лишить свободы на срок до шести лет и назначить штраф до 200 тысяч рублей.