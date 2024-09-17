Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы

Posted 17 сентября, 08:46
Published 17 сентября, 08:46
Modified 17 сентября, 08:47
Updated 17 сентября, 08:47
Мужчину задержали в Сальском районе. Правоохранители нашли в гараже 43-летнего местного жителя сигнальный пистолет и 103 патрона разного калибра. Оказалось, что весь оружейный арсенал пригоден для стрельбы.
Примечательно, что огнестрельное оружие задержанный сделал самостоятельно. Ни в гараже, ни дома у мужчины не нашлось документов, разрешающих хранить или использовать сигнальный пистолет.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — за незаконное хранение и за незаконное изготовление оружия. Последняя статья предусматривает более жесткое наказание. Если мужчину признают виновным, его могут лишить свободы на срок до шести лет и назначить штраф до 200 тысяч рублей.
Пока следователи собирают доказательную базу и устанавливают все нюансы, которые пригодятся в материалах дела, мужчина находится под подпиской о невыезде.
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