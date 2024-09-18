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Posted 18 сентября, 09:13

Published 18 сентября, 09:13

Modified 18 сентября, 09:15

Updated 18 сентября, 09:15

Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене ежемесячной зарплаты

Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене зарплаты

18 сентября 2024, 09:13
Фото: rostovgazeta.ru
Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене ежемесячной зарплаты
Долгосрочная аренда в Ростове-на-Дону подорожала на 7,6%, сообщили аналитики «Яндекс. Аренда».

Аренда жилья продолжает дорожать из-за снижения предложения на рынке. Меньше остаётся и бюджетных вариантов снять квартиру. Из-за этого долгосрочная аренда в Ростове-на-Дону подорожала на 7,6%.

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В начале сентября в городах-миллионниках средняя стоимость аренды студии составила 32 тысячи рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 35 400 рублей. Аренда двухкомнатных составляет не меньше 45 400 рублей, а трёхкомнатных — 60 700 рублей. Такие суммы соответствуют средним официальным зарплатам ростовчанам. Таким образом, чтобы снять квартиру в городе нужно отдавать либо половину, либо весь свой ежемесячный доход.

«Период наиболее ажиотажного спроса постепенно завершается, а стоимость хоть и продолжает увеличиваться, но темпы роста сокращаются. Однако пока интерес к аренде все еще достаточно высокий, что делает рынок долгосрочной аренды рынком арендодателя и позволяет сдавать жилье по более высоким ценам», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

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