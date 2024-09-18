Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене зарплаты

Posted 18 сентября, 09:13
Published 18 сентября, 09:13
Modified 18 сентября, 09:15
Updated 18 сентября, 09:15
Аренда жилья продолжает дорожать из-за снижения предложения на рынке. Меньше остаётся и бюджетных вариантов снять квартиру. Из-за этого долгосрочная аренда в Ростове-на-Дону подорожала на 7,6%.
В начале сентября в городах-миллионниках средняя стоимость аренды студии составила 32 тысячи рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 35 400 рублей. Аренда двухкомнатных составляет не меньше 45 400 рублей, а трёхкомнатных — 60 700 рублей. Такие суммы соответствуют средним официальным зарплатам ростовчанам. Таким образом, чтобы снять квартиру в городе нужно отдавать либо половину, либо весь свой ежемесячный доход.
«Период наиболее ажиотажного спроса постепенно завершается, а стоимость хоть и продолжает увеличиваться, но темпы роста сокращаются. Однако пока интерес к аренде все еще достаточно высокий, что делает рынок долгосрочной аренды рынком арендодателя и позволяет сдавать жилье по более высоким ценам», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».
Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовские арендодатели обманывают людей.