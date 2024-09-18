Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем на ребенка дереве в Батайске

Posted 18 сентября, 04:59
Published 18 сентября, 04:59
Modified 18 сентября, 05:01
Updated 18 сентября, 05:01
ЧП случилось 16 сентября в микрорайоне Авиагородок. В тот день прямо на детской площадке рухнула береза. Ствол упал на 3-летнего малыша. Ребенок получил серьезные травмы: ему понадобилась помощь медиков. Мальчика тут же отвезли в больницу.
По факту происшествия ростовские следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Скорее всего, фигурантом станет сотрудник местного управления ЖКХ.
Теперь уголовным делом заинтересовался председатель Следкома России. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Аслану Хуаде доложить ему о ходе расследования.
Ранее RostovGazeta сообщала о причинах падения дерева в Батайске. Как и в других городах Ростовской области, жители часто жалуются на сухие и аварийные деревья, просят их спилить. Однако коммунальщиков, вероятно, не хватает на все заявки. Старые растения продолжают стоять иногда месяцами, опасно нависая над детскими площадками, остановками и тротуарами.