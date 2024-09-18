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Posted 18 сентября, 04:59

Published 18 сентября, 04:59

Modified 18 сентября, 05:01

Updated 18 сентября, 05:01

Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем на ребенка дереве в Батайске

Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем на ребенка дереве в Батайске

18 сентября 2024, 04:59
Фото: СУ СКР по РО.
Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем на ребенка дереве в Батайске
Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу об травмировании ребенка из-за упавшего дерева в Батайске, сообщает СКР.

ЧП случилось 16 сентября в микрорайоне Авиагородок. В тот день прямо на детской площадке рухнула береза. Ствол упал на 3-летнего малыша. Ребенок получил серьезные травмы: ему понадобилась помощь медиков. Мальчика тут же отвезли в больницу.

По факту происшествия ростовские следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Скорее всего, фигурантом станет сотрудник местного управления ЖКХ.

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Теперь уголовным делом заинтересовался председатель Следкома России. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Аслану Хуаде доложить ему о ходе расследования.

Ранее RostovGazeta сообщала о причинах падения дерева в Батайске. Как и в других городах Ростовской области, жители часто жалуются на сухие и аварийные деревья, просят их спилить. Однако коммунальщиков, вероятно, не хватает на все заявки. Старые растения продолжают стоять иногда месяцами, опасно нависая над детскими площадками, остановками и тротуарами.

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#Евгения Волкова#Общество#Россия#Дети#Халатность#Батайск#Уголовное дело#Бастрыкин#Следственный комитет#Травмы#Площадка
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