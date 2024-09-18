Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем на ребенка дереве в Батайске

Ранее RostovGazeta сообщала о причинах падения дерева в Батайске. Как и в других городах Ростовской области, жители часто жалуются на сухие и аварийные деревья, просят их спилить. Однако коммунальщиков, вероятно, не хватает на все заявки. Старые растения продолжают стоять иногда месяцами, опасно нависая над детскими площадками, остановками и тротуарами.