Два инвестора отказались от реализации масштабных проектов в Ростовской области

Речь идет о батайском заводе стройматериалов «РУСАНТ» (ООО «ЗСМ „РУСАНТ“») и ростовском оптово-розничном торговом комплексе «Южный Хаб» (АО «ОРТК „Южный Хаб“»). Первый планировал создать завод по производству газобетона автоклавного твердения. Для этого организации выделили в аренду 2,6 гектара земли в Батайске, на Западном шоссе. В 2022 году объем инвестиций оценивали примерно в 1,2 миллиарда рублей.