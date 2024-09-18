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Posted 18 сентября, 19:19

Published 18 сентября, 19:19

Modified 18 сентября, 19:21

Updated 18 сентября, 19:21

Два инвестора отказались от реализации масштабных проектов в Ростовской области

Два инвестора отказались от реализации масштабных проектов в Ростовской области

18 сентября 2024, 19:19
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростовской области потеряли сразу двух инвесторов, которые могли вложить почти 4 млрд рублей в масштабные проекты региона, сообщают «Ведомости Юг».

Речь идет о батайском заводе стройматериалов «РУСАНТ» (ООО «ЗСМ „РУСАНТ“») и ростовском оптово-розничном торговом комплексе «Южный Хаб» (АО «ОРТК „Южный Хаб“»). Первый планировал создать завод по производству газобетона автоклавного твердения. Для этого организации выделили в аренду 2,6 гектара земли в Батайске, на Западном шоссе. В 2022 году объем инвестиций оценивали примерно в 1,2 миллиарда рублей.

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Вторая компания, «Южный Хаб», собиралась построить новый торговый комплекс в Батайске. Для этого понадобилось бы порядка 2,6 миллиарда рублей. Однако обе организации передумали вкладывать деньги в эти проекты. Они расторгли договоры аренды, а земельные участки вернули арендодателю. Теперь территория пустует, ожидая нового арендатора.

Ранее RostovGazeta сообщала о расторжении контракта на строительство самой большой школы на юге России. Образовательное учреждение планировали возвести на левом берегу Дона, но инвестор расторг договор аренды земли спустя два года. Участок вернули городскому ДИЗО.

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