Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области

Согласно обновленным данным ведомства, на территории ЮФО сила дозы гамма-излучения составила 0,09–0,16 микрозиверт в час. Радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в радиусе 100 километров от Ростовской атомной станции также не зафиксировано никаких загрязнений. Здесь мощность ионизирующего излучения достигает 0,10–0,15 микрозиверт в час.