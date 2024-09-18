Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области

Posted 18 сентября, 13:22
Published 18 сентября, 13:22
Modified 18 сентября, 13:24
Updated 18 сентября, 13:24
Согласно обновленным данным ведомства, на территории ЮФО сила дозы гамма-излучения составила 0,09–0,16 микрозиверт в час. Радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в радиусе 100 километров от Ростовской атомной станции также не зафиксировано никаких загрязнений. Здесь мощность ионизирующего излучения достигает 0,10–0,15 микрозиверт в час.
Добавим, что гамма волны имеют электромагнитную природу и различаются механизмом возникновения. Также они обладают высокой проникающей способностью.
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