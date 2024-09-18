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Posted 18 сентября, 13:22

Published 18 сентября, 13:22

Modified 18 сентября, 13:24

Updated 18 сентября, 13:24

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области

18 сентября 2024, 13:22
Фото: Oleum/cc busa 4.0/wiki
Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области
В Ростовской области не обнаружено экстремально опасных загрязнений почвы и воздуха, информирует ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии».

Согласно обновленным данным ведомства, на территории ЮФО сила дозы гамма-излучения составила 0,09–0,16 микрозиверт в час. Радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в радиусе 100 километров от Ростовской атомной станции также не зафиксировано никаких загрязнений. Здесь мощность ионизирующего излучения достигает 0,10–0,15 микрозиверт в час.

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Добавим, что гамма волны имеют электромагнитную природу и различаются механизмом возникновения. Также они обладают высокой проникающей способностью.

Читайте также о том, что учёные доложили о ходе и результатах проверки почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию.

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