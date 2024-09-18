Итоги среды: в Ростовской области люди с оружием ходят по магазинам и ездят за рулем

Posted 18 сентября, 17:04
Published 18 сентября, 17:04
Modified 18 сентября, 17:06
Updated 18 сентября, 17:06
Вечером 17 сентября в один из магазинов «Пятерочка» Ростова-на-Дону пришел вооруженный мужчина. Он был одет в темную одежду и размахивал предметом, который очень походил на оружие. В супермаркете началась паника. Люди просили злоумышленника убрать пистолет, но тот игнорировал просьбы.
Смелые покупатели решили самостоятельно разобраться с дебоширом. Они повалили его на пол, скрутили, вывели на улицу и отобрали оружие. Сотрудники магазина вызвали полицию и на время закрыли торговую точку.
Добавим, что официально МВД не подтверждало данную информацию.
Житель Таганрога пожаловался на водителя Lada, который ездил по городу с нарушениями правил дорожного движения. При этом в руках у дончанина был предмет, который внешне напоминал пистолет. Он пугал пешеходов и угрожал другим автомобилистам.
Полиция начала проверку случившегося. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают нарушителя. Позже в его отношении будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Ростове-на-Дону полицейские задержали начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД Андрея Касимова. Однако причины и детали задержания не разглашались.
Официальных сведений от правоохранителей также не поступало. Известно, что Касимов руководил выполнением инвестиционных программ. Кроме того, в обязанности его подразделения входил заказ строительства объектов железнодорожного транспорта.