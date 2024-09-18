Итоги среды: в Ростовской области люди с оружием ходят по магазинам и ездят за рулем

Вечером 17 сентября в один из магазинов «Пятерочка» Ростова-на-Дону пришел вооруженный мужчина. Он был одет в темную одежду и размахивал предметом, который очень походил на оружие. В супермаркете началась паника. Люди просили злоумышленника убрать пистолет, но тот игнорировал просьбы.