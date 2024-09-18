Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов

Вечером, в 19.00 мск игроки ФК «Ростов» встретятся на своем поле с соперниками из Оренбурга. Судя по данным на сайте «желто-синих», почти все билеты распроданы. Среди десятков секторов на трибунах только на нескольких остались свободные места (от 2 до 10). Пара сотен мест пока еще есть на восточной трибуне. Не исключено, что и эти билеты разберут к вечеру.