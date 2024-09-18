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Posted 18 сентября, 08:36

Published 18 сентября, 08:36

Modified 18 сентября, 08:38

Updated 18 сентября, 08:38

Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов

Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов

18 сентября 2024, 08:36
Фото: ФК «Ростов»
Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов
В Ростове изменится схема движения автобусов 18 сентября в связи с проведением футбольного матча на левом берегу Дона, сообщает городская администрация.

Вечером, в 19.00 мск игроки ФК «Ростов» встретятся на своем поле с соперниками из Оренбурга. Судя по данным на сайте «желто-синих», почти все билеты распроданы. Среди десятков секторов на трибунах только на нескольких остались свободные места (от 2 до 10). Пара сотен мест пока еще есть на восточной трибуне. Не исключено, что и эти билеты разберут к вечеру.

Очевидно, к 19.00 мск к стадиону отправятся тысячи фанатов. Чтобы все болельщики могли добраться к месту матча, с 17.30 мск власти города изменили маршрут автобусов.

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Общественный транспорт, который выполнял маршрут № 39 (Центральный рынок — базы отдыха на левом берегу), будет теперь заканчивать поездку на остановке «Аллея „Ростов-Арена“. Укороченную схему введут до 22.00 мск.

В это же время продлят схему маршрута автобусов № 1, 1А, 35, 42, 58, 78 и 83. Все они отвезут пассажиров до ТРК «Мегамаг».

Ранее RostovGazeta сообщала об отношении тренера «Ростова» Валерия Карпина к судейству в РПЛ.

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