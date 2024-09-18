Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов

Posted 18 сентября, 08:36
Published 18 сентября, 08:36
Modified 18 сентября, 08:38
Updated 18 сентября, 08:38
Вечером, в 19.00 мск игроки ФК «Ростов» встретятся на своем поле с соперниками из Оренбурга. Судя по данным на сайте «желто-синих», почти все билеты распроданы. Среди десятков секторов на трибунах только на нескольких остались свободные места (от 2 до 10). Пара сотен мест пока еще есть на восточной трибуне. Не исключено, что и эти билеты разберут к вечеру.
Очевидно, к 19.00 мск к стадиону отправятся тысячи фанатов. Чтобы все болельщики могли добраться к месту матча, с 17.30 мск власти города изменили маршрут автобусов.
Общественный транспорт, который выполнял маршрут № 39 (Центральный рынок — базы отдыха на левом берегу), будет теперь заканчивать поездку на остановке «Аллея „Ростов-Арена“. Укороченную схему введут до 22.00 мск.
В это же время продлят схему маршрута автобусов № 1, 1А, 35, 42, 58, 78 и 83. Все они отвезут пассажиров до ТРК «Мегамаг».
Ранее RostovGazeta сообщала об отношении тренера «Ростова» Валерия Карпина к судейству в РПЛ.