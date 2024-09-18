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Posted 18 сентября, 08:37

Published 18 сентября, 08:37

Modified 18 сентября, 08:39

Updated 18 сентября, 08:39

Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября

Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября

18 сентября 2024, 08:37
Фото: Pxhere
Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября
Правительство утвердило повышение утильсбора на самые популярные машины, пишут «Новые известия».

Сумма утильсбора на самые популярные машины с 1 октября 2024 года вырастет в среднем на 250 тысяч рублей. Российское правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили.

Эксперты прогнозируют, что машины с объёмом двигателя от 1 до 2 литров уже через две недели подорожают на 255,6 тысячи рублей, а к 2030 году их стоимость вырастет на 871,8 тысячи рублей.

Машины с двигателем от 2 до 3 литров станут дороже с 1 октября на 718 тысяч рублей.

Российские власти объяснили своё решение желанием подтолкнуть иностранных производителей открывать сборочные предприятия в РФ. Таким образом они будут платить налоги и создавать рабочие места, за счёт возврата утильсбора отечественным производителям в виде субсидий.

Но аналитики отмечают один важный нюанс. Ещё в июле власти Китая провели совещание со своими автопроизводителями и предостерегли их от инвестиций в Индию, Турцию и Россию из-за политических рисков. А потому ждать открытия китайских сборочных предприятий в РФ ждать не стоит. Западные производители авто также не станут инвестировать в производства в России по понятным причинам.

А потому весь удар придётся по обычным покупателям машин в России. И без того дорогие автомобили станут настоящей роскошью.

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Ранее сообщалось, что только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году.

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