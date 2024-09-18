Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября

Но аналитики отмечают один важный нюанс. Ещё в июле власти Китая провели совещание со своими автопроизводителями и предостерегли их от инвестиций в Индию, Турцию и Россию из-за политических рисков. А потому ждать открытия китайских сборочных предприятий в РФ ждать не стоит. Западные производители авто также не станут инвестировать в производства в России по понятным причинам.