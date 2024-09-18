Мешала вонь и тараканы: тела супругов нашли в общежитии в Шахтах

Posted 18 сентября, 10:39
Published 18 сентября, 10:39
Modified 18 сентября, 10:54
Updated 18 сентября, 10:54
Происшествие случилось в посёлке Артём на улице Калинина. Там в одном из общежитий в один день умерли супруги. Их тела пролежали в комнате десять дней. Пару никто не навещал. Соседи также долгое время не чувствовали трупный запах из-за и без того жуткой вони в общежитии — в здании развелись тараканы.
Известно, что умершим супругам было 55 и 56 лет. Пара много выпивала. Алкоголь плохого качества они пили и в день смерти. Сейчас их тела находятся на экспертизе, но, по предварительной информации, их смерть не носила насильственный характер.
Трупный запах до сих пор стоит в общежитии. Убрать в комнате супругов некому.