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Posted 18 сентября, 10:39

Published 18 сентября, 10:39

Modified 18 сентября, 10:54

Updated 18 сентября, 10:54

Мешала вонь от тараканов: разложившиеся тела супругов нашли в общежитии в Шахтах

Мешала вонь и тараканы: тела супругов нашли в общежитии в Шахтах

18 сентября 2024, 10:39
Фото: Pxhere
Мешала вонь от тараканов: разложившиеся тела супругов нашли в общежитии в Шахтах

Тела супругов нашли в комнате общежития в Шахтах

В общежитии в Шахтах десять дней пролежали тела мужчины и женщины, пишет местное издание kvu.su.

Происшествие случилось в посёлке Артём на улице Калинина. Там в одном из общежитий в один день умерли супруги. Их тела пролежали в комнате десять дней. Пару никто не навещал. Соседи также долгое время не чувствовали трупный запах из-за и без того жуткой вони в общежитии — в здании развелись тараканы.

Известно, что умершим супругам было 55 и 56 лет. Пара много выпивала. Алкоголь плохого качества они пили и в день смерти. Сейчас их тела находятся на экспертизе, но, по предварительной информации, их смерть не носила насильственный характер.

Трупный запах до сих пор стоит в общежитии. Убрать в комнате супругов некому.

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Ранее жителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха трупов.

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