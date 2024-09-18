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Posted 18 сентября, 11:19

Published 18 сентября, 11:19

Modified 18 сентября, 11:21

Updated 18 сентября, 11:21

Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Таганроге

Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге

18 сентября 2024, 11:19
Фото: pxhere
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Таганроге
23-летний парень скончался в результате ДТП в Таганроге, подробностями аварии поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Происшествие случилось поздно вечером 17 сентября на улице Ленина в Таганроге. 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности своих действий, из-за чего столкнулся с мотоциклом. Удар транспортных средств был сильным. 23-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб.

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Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевёртышем». Авария произошла из-за того, что мужчина не справился с управлением.

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