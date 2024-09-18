Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге

Происшествие случилось поздно вечером 17 сентября на улице Ленина в Таганроге. 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности своих действий, из-за чего столкнулся с мотоциклом. Удар транспортных средств был сильным. 23-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб.