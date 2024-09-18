Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге

Posted 18 сентября, 11:19
Published 18 сентября, 11:19
Modified 18 сентября, 11:21
Updated 18 сентября, 11:21
Происшествие случилось поздно вечером 17 сентября на улице Ленина в Таганроге. 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности своих действий, из-за чего столкнулся с мотоциклом. Удар транспортных средств был сильным. 23-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевёртышем». Авария произошла из-за того, что мужчина не справился с управлением.