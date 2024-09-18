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Posted 18 сентября, 05:44

Published 18 сентября, 05:44

Modified 18 сентября, 10:35

Updated 18 сентября, 10:35

Научрук Гидрометцентра: Штормовой ветер накроет Ростовскую область

Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область

18 сентября 2024, 05:44
Фото: 1MI
Научрук Гидрометцентра: Штормовой ветер накроет Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области сила порывов ветра сохранится на уровне 22 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.

Роман Вильфанд, возглавляющий Гидрометцентр России, отметил, что при этом погода будет теплой. Столбик термометра в регионе покажет в среднем около +27 градусов. Местами могут пройти небольшие дожди с грозой.

Ветер при скорости до 22 метров в секунду считается штормовым. Когда воздух несется с такой силой, он без труда валит деревья, срывает черепицу с крыш, рекламные щиты. За несколько дней в Ростове мощная стихия уже снесла остановку и разбросала десятки деревьев. Одно из них упало на ребенка. Непогода продолжит бушевать еще как минимум сутки. Поэтому местным жителям стоит быть особенно осторожными, выходя на улицу.

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В целом по России ожидается аномально повышенная температура воздуха. В четырех округах будет теплее на 5-6 градусов, чем должно быть по норме. Речь идет о Псковской и Новгородской областях, Республике Коми (+18…+24 градуса), в Вологодской, Мурманской, Республике Карелии и в Центральном федеральном округе (+20…+26 градусов).

Еще больше отклонение от нормы ожидается на Урале. В Ханты-Мансийском автономном округе и Салехарде воздух прогреется примерно до +15…+21 градуса. Это на 5-9 градусов выше нормы.

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