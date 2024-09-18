Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область

Ветер при скорости до 22 метров в секунду считается штормовым. Когда воздух несется с такой силой, он без труда валит деревья, срывает черепицу с крыш, рекламные щиты. За несколько дней в Ростове мощная стихия уже снесла остановку и разбросала десятки деревьев. Одно из них упало на ребенка. Непогода продолжит бушевать еще как минимум сутки. Поэтому местным жителям стоит быть особенно осторожными, выходя на улицу.