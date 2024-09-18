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Posted 18 сентября, 19:24

Published 18 сентября, 19:24

Modified 18 сентября, 19:26

Updated 18 сентября, 19:26

Карпин сообщил, что ему не понравилось в матче «Ростова» против «Оренбурга»

«Неправильно играли»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Оренбургом»

18 сентября 2024, 19:24
Фото: ФК Ростов.
Карпин сообщил, что ему не понравилось в матче «Ростова» против «Оренбурга»

Карпин сообщил, что ему не понравилось в матче «Ростова» против «Оренбурга»

Несмотря на победу «Ростова», главный футбольный тренер Валерий Карпин остался недоволен игрой с «Оренбургом». Что не понравилось наставнику «желто-синих», сообщил Матч ТВ.

Валерий Карпин заявил, что футболисты неправильно играли без мяча в первые минуты матча.

— Эпизод с пенальти? Я не видел вообще. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать, — подвел итог главный тренер ФК «Ростов».

Встреча с командой «Оренбурга» из одноименного города состоялась 18 сентября в 19:00. На домашнем поле «желто-синих» счет открыли гости. На 14-й минуте Джимми Марин заколотил мяч в ворота ростовчан. Через 20 минут хозяева отыгрались: Егор Голенков из чужой штрафной пробил гол в дальний верхний угол ворот.

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Во втором тайме «желто-синие» увеличили разницу в счете. Сначала Алексей Сутормин забил мяч в пустые ворота оренбуржцев, а через несколько минут отличился Роналдо. Бразильский футболист сделал заключительный удар, отправив мяч с вратарской линии одним касанием. К финальному свистку на табло было 3:1 в пользу хозяев поля. По итогам четырех туров «Ростов» вышел в плей-офф, набрав девять очков.

После прошлого матча, в котором донские футболисты проиграли соседям из «Кубани», Карпин назвал причину поражения.

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#Евгения Волкова#Спорт#Футбол#Валерий Карпин#Оренбург
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