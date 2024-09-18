«Неправильно играли»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Оренбургом»

Posted 18 сентября, 19:24
Published 18 сентября, 19:24
Modified 18 сентября, 19:26
Updated 18 сентября, 19:26
Валерий Карпин заявил, что футболисты неправильно играли без мяча в первые минуты матча.
— Эпизод с пенальти? Я не видел вообще. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать, — подвел итог главный тренер ФК «Ростов».
Встреча с командой «Оренбурга» из одноименного города состоялась 18 сентября в 19:00. На домашнем поле «желто-синих» счет открыли гости. На 14-й минуте Джимми Марин заколотил мяч в ворота ростовчан. Через 20 минут хозяева отыгрались: Егор Голенков из чужой штрафной пробил гол в дальний верхний угол ворот.
Во втором тайме «желто-синие» увеличили разницу в счете. Сначала Алексей Сутормин забил мяч в пустые ворота оренбуржцев, а через несколько минут отличился Роналдо. Бразильский футболист сделал заключительный удар, отправив мяч с вратарской линии одним касанием. К финальному свистку на табло было 3:1 в пользу хозяев поля. По итогам четырех туров «Ростов» вышел в плей-офф, набрав девять очков.
После прошлого матча, в котором донские футболисты проиграли соседям из «Кубани», Карпин назвал причину поражения.