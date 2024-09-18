«Неправильно играли»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Оренбургом»

Во втором тайме «желто-синие» увеличили разницу в счете. Сначала Алексей Сутормин забил мяч в пустые ворота оренбуржцев, а через несколько минут отличился Роналдо. Бразильский футболист сделал заключительный удар, отправив мяч с вратарской линии одним касанием. К финальному свистку на табло было 3:1 в пользу хозяев поля. По итогам четырех туров «Ростов» вышел в плей-офф, набрав девять очков.