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Posted 18 сентября, 07:20

Published 18 сентября, 07:20

Modified 18 сентября, 07:22

Updated 18 сентября, 07:22

Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей

Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей

18 сентября 2024, 07:20
Фото: donland.ru
Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей
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Эксклюзив
Средняя стоимость квартиры в новостройке Ростова достигла цены в 6,8 миллиона рублей, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

В июле спрос на квартиры на первичном рынке в Ростове резко упал после завершения программы льготной ипотеки. В августе спрос постепенно начал восстанавливаться и показал рост в 3% за месяц.

Увеличивается и предложение на рынке новостроек в Ростове. Год к году жилья в новом фонде стало больше на 22%.

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Аналитики отмечают, что в августе средняя стоимость квартиры в новом фонде в Ростове составила 6,8 миллиона рублей. Квадратный метр жилья там стоит около 135 тысяч рублей.

«Снижения цен на квартиры в новостройках в ближайшее время мы не ожидаем. Застройщики имеют достаточный запас прочности, чтобы не прибегать к демпингу в ближайшие месяцы, дополнительно продолжает расти стоимость стройки», — сделал ценовой прогноз Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Ранее риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге.

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