Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей

Posted 18 сентября, 07:20
Published 18 сентября, 07:20
Modified 18 сентября, 07:22
Updated 18 сентября, 07:22
В июле спрос на квартиры на первичном рынке в Ростове резко упал после завершения программы льготной ипотеки. В августе спрос постепенно начал восстанавливаться и показал рост в 3% за месяц.
Увеличивается и предложение на рынке новостроек в Ростове. Год к году жилья в новом фонде стало больше на 22%.
Аналитики отмечают, что в августе средняя стоимость квартиры в новом фонде в Ростове составила 6,8 миллиона рублей. Квадратный метр жилья там стоит около 135 тысяч рублей.
«Снижения цен на квартиры в новостройках в ближайшее время мы не ожидаем. Застройщики имеют достаточный запас прочности, чтобы не прибегать к демпингу в ближайшие месяцы, дополнительно продолжает расти стоимость стройки», — сделал ценовой прогноз Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».
Ранее риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге.