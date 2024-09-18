Обвиняемая в расправе на дочкой-младенцем ростовчанка попросилась на фронт

Posted 18 сентября, 18:52
Published 18 сентября, 18:52
Modified 18 сентября, 18:54
Updated 18 сентября, 18:54
Близится к завершению суд по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки. Обвиняемыми по делу проходят её родители родители — студентка шестого курса медвуза Анастасия Майборода и начинающий предприниматель Яков Майборода.
Преступление произошло 28 апреля 2023 года. Поздно ночью Анастасия позвонила в полицию и заявила, что маленькую дочь у неё украли прямо из квартиры, распылив ей перед этим что-то в глаза. Она подозревала, что сделать это мог её муж. Следователи прибыли в квартиру ростовчанки, обыскали её и нашли в морозилке останки девочки. Супругов задержали.
Вскоре Анастасия дала показания, обвинив в убийстве супруга. По её первоначальной версии, расправе предшествовала ссора и драка между ней и Яковом. Затем мужчина подошёл к дочке, поднял на руки и резко кинул на пол. От полученной травмы головы малышка погибла. После этого муж угрозами заставил Анастасию скрыть преступление. Сам избавился от тела и придумал версию про похищение.
Яков с самого начала настаивает, что в убийстве не виноват. Он рассказал, что 28 апреля поссорился с женой, собрал вещи и ушёл из дома. Затем он отправился в спортзал, кафе и в свой офис, где хотел заночевать. Поздно вечером он получил сообщение от Анастасии с обвинениями в краже ребёнка. Он вернулся домой, где уже работали следователи и полиция.
Уже на суде Анастасия изменила свои показания. Она заявила, что на самом деле муж дочку задушил, пока она была в душе. Именно версию, представленную в суде, она попросила считать достоверной. Но почему обвиняемая изменила показания, уточнять она не стала.
Судебное расследование по делу и прения сторон подошли к концу. На прошедшем 18 сентября заседании подсудимым дали последнее слово.
Анастасия в последнем слове вновь переложила вину в убийстве на супруга, но полностью свою причастность к преступлению отрицать не стала.
«Связав свою жизнь с Яковом и решив построить с ним семейную жизнь, я полностью доверилась ему. Я мечтала о пополнении в семье. Я забеременела и выносила желанного, здорового ребёнка. Но вскоре после рождения моей дочери я стала подвергаться манипуляция и издевательствам со стороны Якова, которые приводили к систематическим конфликтам в семье», — сказала обвиняемая.
Она добавила, что старалась сглаживать конфликтные ситуации и хотела сохранить семью. День убийства малышки девушка назвала самым страшным в жизни. Подсудимая рассказала, что испытывает «неимоверную боль, которую очень сложно описать словами».
«Я не смогла уберечь свою дочь от мужа-убийцы. И да, в этом моя вина. Мне никогда не будет прощения», — говорит Анастасия.
Она упирает, что лишь помогла скрыть следы преступления, которое совершил Яков. В конце она попросила отправить её на фронт.
«Очень прошу, уважаемый суд, не наказывать меня сурово. Очень прошу, уважаемый суд, дать мне шанс на исправление. Дать мне шанс продолжить жить полноценной жизнью. Также хочу заявить о своём желании принести пользу обществу, а именно принять участие в зоне боевых действий специальной военной операции», — заключила обвиняемая.
Яков Майборода в своём последнем слово был краток. Он заявил, что не признаёт вину в расправе над дочкой. Он попросил присяжных и суд смотреть строго на улики и доказательства. Мужчина уверен, что все они указывают на его невиновность.
«Меня обвиняют в ужаснейшем преступлении — убийстве собственной дочери. Решение принимать вы будете на основании доказательств, а не на основании мнений, эмоций, чьей-то позиции. […]. Свою дочь я не убивал, это страшное преступление не совершал», — говорит подсудимый.
Он попросил присяжных заседателей наказать настоящего виновника расправы, коим считает свою жену Анастасию.
«Что касается моей судьбы, она полностью разрушена. Но самое главное, я прошу вас, наказать убийцу», — заключил отец убитой девочки.
19 сентября присяжные заседатели огласят свой вердикт. Затем окончательный приговор вынесет суд.
Подробнее о хронике расследования дела, судебных разбирательствах и версиях произошедшего читайте в специальном сюжете RostovGazeta.