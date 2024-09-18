Обвиняемая в расправе на дочкой-младенцем ростовчанка попросилась на фронт

Яков с самого начала настаивает, что в убийстве не виноват. Он рассказал, что 28 апреля поссорился с женой, собрал вещи и ушёл из дома. Затем он отправился в спортзал, кафе и в свой офис, где хотел заночевать. Поздно вечером он получил сообщение от Анастасии с обвинениями в краже ребёнка. Он вернулся домой, где уже работали следователи и полиция.