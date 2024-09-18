Ошибки накоплений влияют на отношения в семье у 43% россиян

Posted 18 сентября, 12:33
Published 18 сентября, 12:33
Modified 18 сентября, 12:33
Updated 18 сентября, 12:33
Согласно полученным результатам, большинство россиян предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений, однако если инвестиции будут неудачными, то это негативно отразится на отношениях в семье.
Цифры приведенные в исследовании показывают, что 29% из опрошенных россиян принимают участие в создании общих семейных накоплений. 30% из них заявили, что копят отдельно, формируя личные сбережения. Ещё 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить. 8% пришлось на семьи, где накоплениями занимается только муж, а 6% где копит жена.
Для 48% опрошенных, основная цель семейных накоплений — это создание финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 43% — накопление средств на отпуск. В пятёрку наиболее распространённых целей также вошли: ремонт — 36%, покупка автомобиля -29% и расширение жилой площади — 23%.
43% участников опроса из Южного Федерального округа посчитали, что ошибки в накоплениях могут негативно повлиять на отношения в семье. К слову, жители Центральных округов России и вовсе уверены в этом на 48%. 33% уверены, что ошибки в выборе инструментов накоплений не скажутся на отношениях. Ещё 24% затруднились дать однозначный ответ.
Более половины 59% тех, кто формирует семейные накопления, предпочитают консервативную стратегию, используя вклады и накопительные счета в банках. Однако 6% семей в ЮФО выступили за агрессивную стратегию, отдав предпочтение рискованным инструментам и высокому дохододность. 24% россиян отметили, что их накопления случайны, и невозможно определить конкретную стратегию, а 11% и вовсе затруднились ответить.
Начальник управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка ВТБ Владимир Лавров отмечает:
— В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении, — добавил Владимир Лавров.
Однако помимо вкладов и накопительных счетов, в топ-5 популярных инструментов формирования семейного бюджета вошли наличные рубли, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надёжности.
Основными барьерами формирования семейных накоплений для россиян по результатам опроса стали большие расходы.Так ответили 37% опрошенных, нестабильный доход — 33% и отсутствие чётких целей — 21%.
Добавим, что опрос проводился с 5 по 12 сентября согласно репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.