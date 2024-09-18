Ошибки накоплений влияют на отношения в семье у 43% россиян

Цифры приведенные в исследовании показывают, что 29% из опрошенных россиян принимают участие в создании общих семейных накоплений. 30% из них заявили, что копят отдельно, формируя личные сбережения. Ещё 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить. 8% пришлось на семьи, где накоплениями занимается только муж, а 6% где копит жена.