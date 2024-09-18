От истории до современности: как архитектурная подсветка влияет на облик города?

«Поскольку это торгово-развлекательный центр, его задача — возбуждать эмоции и мотивировать посетителей заглянуть туда, чтобы сделать покупку. С ней оформление и подсветка справляются, поэтому можно сказать, что по первым двум критериям архитектурной подсветки все вполне закономерно. Другое дело, что яркость и освещение, которые в вечерние часы распространяются на близлежащие дома и объекты, — это повод задуматься, не мешает ли объект окружающим».