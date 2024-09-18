От истории до современности: как архитектурная подсветка влияет на облик города?

Posted 18 сентября, 14:28
Published 18 сентября, 14:28
Modified 18 сентября, 14:30
Updated 18 сентября, 14:30
Прогулка по Ростову-на-Дону после захода солнца может раскрыть привычные дома, улицы, бульвары и скверы под новым углом, вот только стоит учесть — впечатление от «вечернего наряда» города напрямую зависит от подхода к освещению. Вместе с экспертом студии светодизайна 500LUX мы рассмотрели световое оформление объектов в четырех районах Ростова-на-Дону.
Началось наше знакомство с игрой света и тени с центральных улиц города. Мы отправились взглянуть на подсветку одного из наиболее значимых объектов — здания городской Администрации.
«В архитектурном освещении главное — архитектура. Цветовой акцент делают, чтобы выделить объект, сделать его более запоминающимся. Здание имеет настолько яркое архитектурное исполнение, что в дополнительном цветовом акценте не нуждается точно. Синий цвет хорошо сочетается с золотым и его более уместно использовать на больших ровных поверхностях, таких как мосты», — рассказал Сергей Ренжин, основатель студии светодизайна 500LUX.
Вечернее освещение и подсветка городских объектов влияют на восприятие улиц, домов, скверов и бульваров. После захода солнца огни зажигаются, и город преображается, словно надевает вечерний наряд.
Вторым объектом в центре Ростова стало здание, где расположился проект «Мануфактура». Это самый большой фудмолл в Ростове-на-Дону, где на 1500 кв. метров находится 21 гастро-корнер и 400 посадочных мест. Место притяжения и тусовок самых стильных и ярких жителей города (а кто не знает, все жители Ростове-на-Дону такие)
«В подсветке здания мануфактуры используются светильники „бабочки“. Не могу однозначно сказать, что такое решение раскрывает исторический контекст и красоту кирпичного фасада. Но отмечу, хорошо, что соблюдено одно из правил архитектурного освещения — теплый оттенок поверхности = подсветка в теплых цветах», — рассказал Сергей Ренжин, основатель студии светодизайна 500LUX.
По мнению Сергея, не украшают здание и накладывают отпечаток на впечатление вечернего облика Мануфактуры лайт-боксы с указанием торговых точек, расположенных в объекте. «Даже по фотографии можно понять, что вывески разной мощности, хирургический белый свет перебивают восприятие».
Сергей также отметил, что при выборе концепции архитектурного освещения не стоит забывать о назначении объекта. «Например, в случае со зданием Администрации в подсветке не хочется ярких пятен, а наоборот, хочется подчеркнуть статусность здания, показать в вечернем освещении роскошную лепнину», — поделился основатель студии светодизайна 500LUX.
Еще два объекта в качества наглядного примера слишком яркой подсветки находятся в Кировском и Ворошиловском районе. ЖК «Левобережный» в Кировском районе сияет словно diamond. Относительно окружения можно сказать, что воспринимается эта подсветка трудно, больше похоже на пересвеченность.
«Световой образ здания всегда диктуют три критерия: первое — назначение, второе — архитектура, третье — окружение. Поэтому, что бы мы ни делали, в первую очередь это должно быть комфортно тем, кто находится рядом.
Левобережье — это жилой комплекс, сюда люди возвращаются с работы и отдыхают, а впечатление от подсветки, что это не жилой дом, а концертный зал. В подсветке используется светодиодная лента, которая со временем можем местами перегорать, а если рядом находятся жилые объекты, то ее яркий свет, вероятнее всего, мешает жителям», — рассказал Сергей Ренжин, основатель студии светодизайна 500LUX.
Похожая концепция у ТЦ «Горизонт» в Ворошиловском районе. Яркие лучи выглядят красиво, но в контексте общего ритма жизни в городской среде утомляют и скорее мешают жителям, чем привлекают и вызывают интерес.
Сергей Ренжин, основатель студии светодизайна 500LUX:
«Поскольку это торгово-развлекательный центр, его задача — возбуждать эмоции и мотивировать посетителей заглянуть туда, чтобы сделать покупку. С ней оформление и подсветка справляются, поэтому можно сказать, что по первым двум критериям архитектурной подсветки все вполне закономерно. Другое дело, что яркость и освещение, которые в вечерние часы распространяются на близлежащие дома и объекты, — это повод задуматься, не мешает ли объект окружающим».
Совсем скоро Ростов-на-Дону ждет премьера — в Советском районе города появится объект с тем самым эталонным вечерним освещением. Утверждена концепция архитектурной подсветки проекта бизнес-класса «Состояние» от федерального застройщика «Девелопмент-Юг».
Чтобы гармонично вписать освещение дома в вечернюю панораму города, вид на жилой комплекс рассматривали с шести ключевых точек восприятия. Раскроем подход к разработке светового решения для строящегося жилого комплекса.
«Искусственное освещение городских объектов способно как оживить и представить с нового ракурса улицы, скверы, бульвары и дома, так и испортить впечатление. В вечернее время, например, интуитивно хочется меньше холодного света. Теплые оттенки и мягкий свет выглядят и воспринимаются более благоприятно, в отличие от ярких лучей мощных прожекторов», — рассказал Сергей Ренжин, основатель студии светодизайна 500LUX.
Если говорить о подсветке жилого объекта, то в первую очередь она не должна доставлять дискомфорт жителям близлежащих домов и жильцам дома. Чрезмерное освещение вредит зрению, быстро надоедает и теряет актуальность.
В основе концепции вечернего освещения бизнес-проекта «Состояние» на Благодатной улице лежат пять ключевых принципов, на которые студия 500LUX опиралась при разработке проекта.
Один из наиболее важных критериев — отсутствие световых ожогов и толерантность к жильцам дома и жителям соседних домов — выделен отдельно. Кроме этого, подсветка не станет мгновенно вспыхивать, а будет мягко разгораться и затухать в соответствии с изменением естественного освещения.
Второй пункт — универсальность. В проекте освещения жилого дома учтены эстетика и удобство пользования. Третий — деликатность итогового результата. Фасады жилого проекта выполнены из кирпича, и цель освещения — показать оформление с выгодной стороны, а не перетянуть внимание на лучи света. Подсветка и архитектура должны работать в паре.
Отдельно стоит отметить такой критерий, как экономичность. Жители проекта «Состояние» не будут платить за подсветку огромные суммы. Разработанная схема подключения будет энергоэффективной.
Пятый критерий — «умное» освещение. Чтобы избежать яркого включения, студия 500LUX предложила в подсветке жилого комплекса установить оборудование, которое используется в астрономических часах. На основании полученных данных интенсивность освещения подстраивается под естественное освещение. Световые приборы работают благодаря ежедневному расчету времени включения и выключения уличного освещения программой микропроцессора. Он построен на годовой таблице восходов и заходов солнца уже с коррекцией по временам года, нашему часовому поясу, географическому положению.
Студия 500LUX — это московская студия, работы которой завоевывали международные награды. В Ростове они разрабатывали подсветку для пятизвездочного отеля и нового автовокзала (он расположен на месте старого аэропорта).