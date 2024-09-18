Политолог Абросимов рассказал, почему ростовчанам не нужно опасаться мобилизации

Posted 18 сентября, 11:44
Published 18 сентября, 11:44
Modified 18 сентября, 11:46
Updated 18 сентября, 11:46
Политолог напоминает, что 16 сентября 2024 года Владимир Путин подписал указ, корректирующий Стратегию госполитики в отношении казачества.
«Согласно этому указу, всех казаков Всевеликого войска Донского переведут в мобилизационный людской резерв. То есть все казаки станут резервистами в первую очередь», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По словам собеседника, это означает, что в случае возникновения каких-то особых ситуаций, возможно, экологических или техногенных, будут призывать казаков.
Простым ростовчанам эксперт рекомендует не волноваться. Политолог уверен, что пока мобилизации не будет. В этом нет никакой необходимости.
Ранее со ссылкой на слова депутата Госдумы от Ростовской области RostovGazeta сообщала, что в мобилизации нет смысла. А все потому, что многие люди добровольно идут отдать долг Родине.