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Posted 18 сентября, 11:44

Published 18 сентября, 11:44

Modified 18 сентября, 11:46

Updated 18 сентября, 11:46

Политолог Абросимов рассказал, почему ростовчанам не следует опасаться мобилизации

Политолог Абросимов рассказал, почему ростовчанам не нужно опасаться мобилизации

18 сентября 2024, 11:44
Фото: mil.ru
Политолог Абросимов рассказал, почему ростовчанам не следует опасаться мобилизации
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Эксклюзив
Второй волны частично или просто мобилизации, в том числе и на Дону, не будет. Свое мнение об этом сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Политолог напоминает, что 16 сентября 2024 года Владимир Путин подписал указ, корректирующий Стратегию госполитики в отношении казачества.

«Согласно этому указу, всех казаков Всевеликого войска Донского переведут в мобилизационный людской резерв. То есть все казаки станут резервистами в первую очередь», — отмечает Дмитрий Абросимов.
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По словам собеседника, это означает, что в случае возникновения каких-то особых ситуаций, возможно, экологических или техногенных, будут призывать казаков.

Простым ростовчанам эксперт рекомендует не волноваться. Политолог уверен, что пока мобилизации не будет. В этом нет никакой необходимости.

Ранее со ссылкой на слова депутата Госдумы от Ростовской области RostovGazeta сообщала, что в мобилизации нет смысла. А все потому, что многие люди добровольно идут отдать долг Родине.

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