Полиция ищет водителя, который размахивал пистолетом в Таганроге

Posted 18 сентября, 11:41
Published 18 сентября, 11:41
Modified 18 сентября, 11:43
Updated 18 сентября, 11:43
Жители Таганрога пожаловались, что накануне водитель Lada разъезжал по городу, нарушая правила дорожного движения. Также он размахивал предметом, похожим на оружие, и угрожал другим водителям.
В полиции заявили, что начали проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы разыскивают водителя и затем примут необходимое процессуальное решение в отношении нарушителя.
Ранее молодой человек с пистолетом ворвался в «Пятёрочку» в центре Ростова-на-Дону. Его скрутили на месте другие посетители магазина.