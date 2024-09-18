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Posted 18 сентября, 11:41

Published 18 сентября, 11:41

Modified 18 сентября, 11:43

Updated 18 сентября, 11:43

Полиция ищет водителя, угрожавшего пистолетом прохожим в Таганроге

Полиция ищет водителя, который размахивал пистолетом в Таганроге

18 сентября 2024, 11:41
Фото: Unsplash
Полиция ищет водителя, угрожавшего пистолетом прохожим в Таганроге
Правоохранительные органы разыскивают водителя, напугавшего жителей Таганрога, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Жители Таганрога пожаловались, что накануне водитель Lada разъезжал по городу, нарушая правила дорожного движения. Также он размахивал предметом, похожим на оружие, и угрожал другим водителям.

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Видео: ТГ канал «Это Ростов». Полиция ищет водителя, угрожавшего пистолетом прохожим в Таганроге

В полиции заявили, что начали проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы разыскивают водителя и затем примут необходимое процессуальное решение в отношении нарушителя.

Ранее молодой человек с пистолетом ворвался в «Пятёрочку» в центре Ростова-на-Дону. Его скрутили на месте другие посетители магазина.

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