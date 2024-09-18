После солнечных выходных всю Ростовскую область накроет затяжным ливнем

Posted 18 сентября, 18:22
Published 18 сентября, 18:22
Modified 18 сентября, 23:24
Updated 18 сентября, 23:24
В северной части Дона небо затянет тучами 24 сентября, во вторник. На следующий день пройдет небольшой дождь. При этом на температуре воздуха осадки не отразятся. В Чертковском, Боковском, Миллеровском районах столбик термометра сохранит значения прежних дней: +19…+20 градусов днем и до +9 — ночью.
В Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском и других южных районах ливень начнется 24 числа. К ночи он усилится и продолжит заливать Ростовскую область утром следующего дня. На улице будет теплая погода — около +20…+21 градуса. Ночью похолодает до +11. Аналогичная температура и в восточной части региона. Речь идет о Дубовском, Заветинском, Волгодонском и Зимовниковском районах.
Самые обильные осадки обещают в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Там, как и в Таганроге, ливень начнется с самого утра 24 сентября. Дождь будет идти, практически не переставая, до конца следующих суток, и прекратится только к полуночи 26 числа. Температура воздуха составит от +19 до +22 градусов днем и примерно +15 — ночью.
Дожди не оставят в стороне и Ростов. В донской столице осадки ожидаются с утра 24 сентября до первой половины дня 25-го.