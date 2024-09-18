После солнечных выходных всю Ростовскую область накроет затяжным ливнем

Самые обильные осадки обещают в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Там, как и в Таганроге, ливень начнется с самого утра 24 сентября. Дождь будет идти, практически не переставая, до конца следующих суток, и прекратится только к полуночи 26 числа. Температура воздуха составит от +19 до +22 градусов днем и примерно +15 — ночью.